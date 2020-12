El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Mercosur es el "proyecto político regional más importante" para la Argentina, y bregó para que el bloque se convierta en "la nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y la inclusión social".



"Necesitamos más y mejor Mercosur", dijo el mandatario al participar esta mañana de la cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y de los Estados Asociados, durante la cual la Argentina recibirá la presidencia pro témpore del bloque regional de manos de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, para ejercerla durante el primer semestre de 2021.



"Me hago cargo en un momento difícil pero con mucho entusiasmo. En memoria del querido Tabaré Vázquez asumo la función que me asignan con todo el compromiso y el amor que siento por este continente", expresó el Presidente, al recordar al recientemente fallecido expresidente de Uruguay.



En su discurso previo, el mandatario habló del Mercosur como "una política de Estado" y expresó además que "es una vocación de nuestros pueblos".



"Tengo el sueño de un Mercosur distinto, convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, innovación tecnológica e inclusión social", dijo el mandatario al exponer en forma virtual desde la residencia de Olivos.



Afirmó, asimismo, que la Argentina "tiene expectativas de los acuerdos que puedan cerrarse" entre el Mercosur y otros bloques, pero dijo que "se trata de firmar instrumentos realistas y posibles, que ayuden a mejorar la competitividad sin afectar nuestro empleo".



"Es un desafío que no se debe abordar desde una retórica binaria. No solo debemos encarar políticas comerciales comunes, sino soñar con una estrategia de integración financiera común", explicó.



Tras citar al escritor Manuel Ugarte respecto de la necesidad de avanzar hacia una "patria grande", el Presidente manifestó que "no hay integración regional exitosa con una integración social fracasada, y no hay una economía regional robusta con una economía interna desnutrida".



"Hay que superar la globalización de la indiferencia y construir una universalización de la solidaridad", apuntó.



Antes del presidente argentino, hicieron uso de la palabra el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el canciller oriental, Francisco Bustillo, quienes realizaron un balance del período de su presidencia pro témpore al frente del bloque.



Durante la cumbre también se llevará a cabo el traspaso de la presidencia, que ejercerá la Argentina durante el primer semestre de 2021.