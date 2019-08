El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió hoy que "los gobernadores del PJ deben entender que la responsabilidad ante esta crisis es colectiva" y les enrostró que en el kirchnerismo "venían a cobrar a la puerta y se iban con una anchoa".

"Argentina no es Suiza, lleva 60 años con inestabilidades y problemas estructurales. Inclusive los que se fueron no vayan a creer que dejaron un canasto lleno de pan dulce", alertó, al criticar los cuestionamientos de los gobernadores a las medidas económicas de la administración de Mauricio Macri.

Tras una reunión de la Mesa de Acción Política del oficialismo, afirmó que "se vota el 27 de octubre, el candidato es Macri; y el mejor Macri como candidato para nosotros, y para él también, es el Presidente que está trabajando para que la incertidumbre económica desaparezca y haya estabilidad política. Es un capital de 60 días".

"Frente a una devaluación como la que se produjo, que generó la incertidumbre después del resultado electoral, si el Gobierno no hubiese tomado medidas para ayudar a la gente, ¿qué estarían diciendo en la reunión de los gobernadores del peronismo? '¡Estos son insensibles, abandonen el Gobierno, han tenido una devaluación, la gente no puede comer!'".

"Bueno, el Gobierno estuvo a la altura de lo que la emergencia demandaba. Y el peronismo lo sabe mejor que nadie", expresó.

Negri dijo que "la responsabilidad es colectiva. No pueden decir: 'Ahora devuélvame 30 mil millones', cuando durante tres años les dieron desde el Gobierno lo que no les habían dado en 12 años; donde venían a cobrar a la puerta y se iban con una anchoa. Hicieron pactos fiscales, cobraron todo lo que les dio la Corte. Hay un esfuerzo común; pero hay muchos gobiernos provinciales que se endeudaron en dólares, pero eso no se lo carguen en la cabeza al Presidente".

"Lo que no puede pedir la oposición es que el Gobierno se haga solo responsable por la situación de vulnerabilidad del país, que esté en silencio, que no actúe y que ellos te tiren piedras. Es una locura; ni la cosa, ni la otra; y cuando se vote el 27 de octubre que muchos argentinos reflexionen, gobiernos que han tenido problemas económicos ha habido muchos", afirmó.

