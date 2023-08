Pese a su promocionada militancia peronista, el flamante arzobispo de Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva, bajó un mensaje con fuerte contenido social en la homilía por el Día de San Cayetano en la que cuestionó que 'no hay bolsillo que aguante' y que 'no se puede vivir a polenta y arroz'.

"No existe peor pobreza que la que priva de la dignidad del trabajo a su pueblo". Con esta frase arrancó Cuerva la misa central en el Santuario de San Cayetano. Por eso, continuó: "Pedimos por trabajo digno bien remunerado, paz, seguridad, políticas públicas que reconozcan el trabajo de tantos hermanos que se desloman cada día y pan. Porque la maldita inflación hace que aunque se tenga trabajo, no alcanza. No hay bolsillo que aguante. No se pude vivir a polenta y arroz", indicó.

García Cuerva llamó a pensar en todos aquellos que viven en situación de precariedad con "trabajo mal pago, en negro o trabajo esclavo" que los "aleja" de sus familiares. "Le pedimos a San Cayetano un trabajo digno bien remunerado. Le pedimos paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica; la inseguridad de no tener un futuro alentador, ni esperanzas para los hijos y nietos", se explayó.

Miles de filas formaron filas de hasta siete cuadras para pedir y agradecer al 'patrono del pan y del trabajo