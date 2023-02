El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, dos de las principales organizaciones sociales oficialistas, lanzaron hoy partido político propio, La Patria de los Comunes. En los discursos de los principales oradores, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, hubo una fuerte autocrítica hacia el interior del Frente de Todos; una marcada expectativa por ganar espacio interno y poder territorial a través de las PASO del FdT para imponer una agenda social y críticas a la oposición a la que calificaron de “gallinero”.

Pérsico y Menéndez fueron tajantes al asegurar que La Patria de los Comunes no apoyan, al menos por ahora, a un precandidato presidencial; auguraron que dentro del frente gobernante “va a haber unidad”. “Tengo el sueño de un país sin planes sociales, con empleo pleno”, se entusiasmó Pérsico, uno de los líderes del Evita y secretario de Economía Social, área que depende del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz.

Pérsico también opinó que Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del partido Frente Patria Grande -que también forma parte del FdT y tiene tres diputados nacionales- “se apuró en lanzarse como precandidato presidencial”. “Esa no es nuestra estrategia. Nosotros no tenemos candidatos, vamos a esperar a ver quien mide mejor y nos represente”, aclararon. De todos modos no descartó la posibilidad de trabajar junto al dirigente kirchnerista con quien comparten propuestas y objetivos dentro del espacio gremial que integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Cuando Pérsico fue consultado sobre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner se mostró enfático: “Oficialmente ninguno de los dos anuncio su candidatura. Hay muchos compañeros con capacidad para llevar al triunfo al Frente de Todos y que tampoco se expresaron. El peronismo fue la expresión de los argentinos. Del pueblo, de los trabajadores, de los de abajo. En la Argentina hay una nueva expresión de trabajadores. Es la economía popular. Los políticos no comprenden el nuevo conflicto social y nuestra autocrítica es que tampoco conseguimos hacerlo desde el Ministerio de Desarrollo Social”.

El día no fue elegido al azar. Un 24 de febrero, pero de 1946, exactamente 77 años atrás, el peronismo se alzaba con su primer triunfo electoral. El coronel Juan Domingo Perón, junto a Hortensio Quijano se imponía con el 53,71% de los sufragio y vencían así al binomio formado por José Tamborini y Enrique Mosca.

Pérsico fue precedido por quien es el vicepresidente del nuevo partido político, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y también funcionario del cartera social. “En los años ‘90 la política se retiró de los barrios populares”, recordó y destacó que: “Hay que poner un límite a la política de parche”. Menéndez hacía referencia a los casi 25 años de planes sociales que, cada vez con más presencia, intentan suplir la falta de trabajo y las carencias que se profundizan en las familias más vulnerables. Por esa razón, el dirigente social anticipó que una de las razones de ser de La Patria de los Comunes es “discutir el modelo de país” y enumeró desde la “soberanía total”, la creación del trabajador cooperativo/asociado; la ley del monotributo social y entre otros puntos -que forman parte de la propuesta partidaria- desarrollo del crédito no bancario; institucionalizar el nuevo conflicto social, e impulsar programas de vivienda.

“Los comunes están en todos lados. La política no se hace en los despachos, se hace caminando en los barrios”, destacó Menéndez.

Cada uno de los oradores dejó abierta la puerta de la esperanza y reafirmaron que los cambios que mejoren la situación de los más postergados no son una utopía.

“La política nos debe mucho. Cuando se murió Perón, el 80% de los trabajadores tenían plenos derechos. Hoy hay seis millones de trabajadores con derechos y unos dieciséis millones de personas que se rompen el lomo y trabajan, quizás más que los otros, no lo tienen”, dijo Pérsico y tocándose las prendas con las cuales estaba vestido continuó: “Esta ropa, o la que llevan muchos de ustedes, fueron confeccionadas en talleres clandestinos, y eso no puede ser. Ese no es el país que yo quiero”.

Sus palabras arrancaron el aplausos de los militantes que estaban presentes en la sala de concierto del Torquato Tasso, ubicado sobre la calle Defensa 1575 en la Ciudad de Buenos Aires. El 17 de marzo, en el Club Deportivo Español, será el acto de lanzamiento.