El presidente Alberto Fernández habló por primera vez luego de que la Argentina acumulara 100 mil muertos por coronavirus. Dijo que hay sectores que “negocian” y “lucran” con esa triste estadística sanitaria y apuntó contra la oposición.

“No tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte, la muerte nos duele a todos, nadie celebra la muerte salvo los asesinos y nosotros no lo somos y los argentinos no lo son. Solo espero que todo esto, que tanto dolor y padecimiento no sea en vano. Y que este mal momento no nos quite lo que vivimos en otros tiempo, porque a nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva. Si el pasado vuelve, estas plantas se frustran”, lanzó durante una inauguración de obras de AySA en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario se refirió así a la trágica cifra de argentinos fallecidos desde el comienzo de la pandemia. “Todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque nos duele mucho y merecen un homenaje y un reconocimiento. Todos y todas perdimos un afecto”, dijo el mandatario al inaugurar una Planta Depuradora en Guernica.

“Para nosotros no es intrascendente (el número de muertos) pero tampoco es un negocio, porque hay quienes negocian con esas muertes. El negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas”, añadió Fernández.

En tal sentido, aseguró estar “convencido que a todos los argentinos y argentinas, cada muerte les duele por igual. Es una pérdida que quisiéramos que no hubieran ocurrido, pero hay medio de tanto dolor hay que reponerse y avanzar”.

Ayer se registraron 614 muertes y 19.697 contagios en el país. Con esa cifra se llegó a 100.250 fallecidos, número que supera por algo más de un tercio al peor escenario que el gobierno previó al comenzar la pandemia de coronavirus, que nos ubica en el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de decesos.

Esta mañana, Mauricio Macri responsabilizó al Gobierno por la cantidad de víctimas fatales provocadas por el coronavirus: “Por un tema ideológico se negaron a comprar vacunas de los Estados Unidos que estaban disponibles y con eso hubiéramos evitado miles de muertes. Al final tenemos 10% más de pobres y 100 mil muertos por coronavirus”.

Asimismo, el mandatario cuestionó a sectores de la oposición que “asustaron a muchos argentinos” en relación a las vacunas contra el coronavirus: ”Nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución y hoy más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado”.

“Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores”, dijo Fernández este mediodía.