El infectólogo Eduardo López, uno de los integrantes del grupo de expertos que asesora al Gobierno nacional, aseguró este jueves 23 de abril que si la cuarentena continúa hasta el próximo 10 de mayo, como se especula, el pico de la pandemia de coronavirus será en junio y en el país "no vamos a tener un pico como el de Estados Unidos, España o Italia" por lo que "el sistema de salud no va a colapsar".

"Yo soy cautamente optimista. Pienso que va a haber un pico por junio que no va a colapsar al sistema de salud. Va a ser un pico manejable, moderado. No vamos a tener un pico como el Estados Unidos, Italia, España o Francia", dijo el especialista en diálogo con Radio Rivadavia. López manifestó que en el país "la curva va en ascenso suave, paulatina, donde no hay multiplicación de casos cada tres días como ocurrió en otros países, sino es una curva de duplicación de casos cada doce días".

Al ser consultado sobre la extensión de la cuarentena, el infectólogo que también es pediatra y jefe en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo: "la cuarentena se debe prolongar porque es así como hay que manejar las cuarentenas".

En esa línea, explicó que si la cuarentena se extiende "el virus pierde transmisibilidad porque no hay circulación de gente, no tiene a quién contagiar", y por tanto, si la cuarentena "se extiende hasta el 10 de mayo, el pico se va a correr hasta junio".

"La clave es que no sea muy alto y que no se sostenga en el tiempo. Si el pico es leve o moderado no será necesario restringir al máximo las actividades", sostuvo, y explicó que "se está planteando la flexibilización por provincia o por municipio, aunque no en el conurbano bonaerense ni en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en municipios que no han tenido casos como en el interior de la provincia".

López también se refirió a las personas que desarrollaron anticuerpos contra la enfermedad sin haber advertido síntomas y recordó las conclusiones de una investigación sobre la Gripe A: "Cuando fue la pandemia de 2009, hicimos un estudio que se publicó afuera en el cual estudiamos chicos que no habían presentado síntomas. El 40% de los analizados tenían anticuerpos contra el virus H1N1 pero no habían manifestado ningún síntoma ni se habían enterado".

Y por último, el infectólogo también habló sobre el estudio del científico militar Isaac Ben-Israel, presidente de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, que indica que la propagación del coronavirus disminuye a cero luego de pasados los 70 días, independientemente de las medidas preventivas que se tomen.

"Como una visión global, puede ser aceptable. Pero como una visión científica demostrable, puede ser discutible. España e Italia están cerca de los setenta días. Si bien vienen bajando los casos, no caen a cero. Toda curva descendente de una pandemia tiene una caída suave hasta desaparecer, pero nunca son abruptas como las gripes. Si no, no aparecerían los pequeños focos de brotes como pasa ahora en Japón y Corea del Sur. Que esa residualidad no sea muy alta depende de la cantidad de individuos que sin darse cuenta se contagiaron de la enfermedad e hicieron anticuerpos", explicó.