Luego de las medidas económicas anunciadas el mes pasado para aliviar el impacto de la crisis económica y la inflación, el presidente Mauricio Macri comunicó un nuevo paquete con foco en el acceso a la vivienda: llamado para los créditos Procrear para 10.000 familias, un sistema de protege a los deudores de hipotecas en UVA, un proyecto de Ley para alquileres y líneas de subsidios para refacciones.

Algunas de las medidas ya habían trascendido en los anuncios anteriores. Por eso, la principal novedad es la creación de un fondo compensador para proteger a los deudores de créditos hipotecarios en UVA —actuales y futuros— del impacto de la diferencia entre el índice de inflación y de salarios.

El seguro compensará al deudor si el índice UVA supera al índice salarial en más del 10%, desde el inicio del crédito. Por ejemplo: si la inflación acumulada desde el inicio del crédito es del 40% y el índice salarial creció un 25%, el seguro cubrirá el 5% excedente.

Para los deudores futuros de viviendas de valor inferior a 140.000 UVA (unos USD 110.000) familiar, única y permanente, la cobertura será obligatoria. El

seguro tendrá un costo del 1,5% del valor de la cuota, equivalentes a 0,15% adicional de tasa de interés anual.

Por ejemplo, en un préstamo de $2 millones, con una cuota de $14.000 (30 años, 7,5% de tasa), el aporte que debe realizar el banco es equivalente a $210. Para el resto de los deudores —de viviendas de más de 140.000 UVAs

o que no sea familiar, única y permanente— los bancos podrán optar por adherir a sus clientes con el pago del aporte de la misma magnitud. A todos los que cuenten con el seguro de cobertura se les reemplazará la opción de extensión del plazo del crédito.

"No hemos tenido mora ni avalancha de gente yendo a los bancos a pedir que amplíen los plazos porque no pueden pagar la cuota. Este es un tema de la crisis económica, no del Procrear o de los créditos UVA", señaló Rogelio Frigerio.