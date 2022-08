El ministro de Educación, Jaime Perczyk; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; y los gremios docentes de las universidades nacionales acordaron hoy una actualización salarial del 21 por ciento en tres tramos, que será abonada un 7 por ciento este mes, un 5 por ciento en septiembre y otro 9 por ciento en diciembre, informó la cartera estatal.



Un documento del Ministerio de Educación aseguró hoy que esos aumentos porcentuales prevén un monto fijo mínimo, y que además se acordó retomar el diálogo en octubre.



Perczyk sostuvo que “el acuerdo paritario fue consecuencia del diálogo permanente con todos los gremios universitarios y de la voluntad política del Gobierno para que los salarios de los trabajadores se recuperen y le ganen al proceso inflacionario", en tanto Alpa afirmó que en el actual contexto existe "un fuerte compromiso con los docentes de la actividad para que los ingresos no pierdan poder adquisitivo ante la espiral inflacionaria".



La propuesta fue aceptada por los dirigentes gremiales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación que agrupa a los trabajadores tecnológicos (Fagdut-UTN), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).



La cartera educativa informó en el documento que también participaron dirigentes de la Conadu Histórica, pero aclaró que esa organización aún no ofreció una respuesta.



Por el Ministerio también participaron el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, y el subsecretario de Fortalecimiento de las Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga y, de forma virtual, lo hicieron Alfredo Lazzereti (Unmdp), Víctor Moriñigo (UNSL), Andrés Sabella (UNER), Darío Kusinsky (Unpaz) y Julio Mazzotta (UNLP) como integrantes paritarios en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



El acuerdo beneficiará a 150 mil profesionales de la actividad y, según la Fagdut, es "un convenio salarial de corto plazo para seguir de cerca el proceso inflacionario".



El bono acordado será percibido por los docentes universitarios que revisten en las categorías más bajas -ya que recién ingresan- y tienen menores ingresos, indicó la Fagdut en un documento firmado por su secretario general nacional, Norberto Heyaca.



"Estos acuerdos de ajuste salarial deberían suscribirse bimestre por bimestre", dijo Heyaca, en tanto el secretario Gremial de la Fagdut y paritario nacional, Ricardo Mozzi, reclamó “esfuerzos administrativos" para que el convenio paritario se efectivice en agosto.



En la última paritaria, hace dos meses, los docentes universitarios y preuniversitarios lograron adelantar los plazos de pago y convinieron un incremento salarial en dos tramos, que se abonaron un 16 por ciento en junio y otro 12 por ciento en julio, lo que sumó junto con otras recomposiciones un incremento total del 41 por ciento hasta mitad de año.



"La nueva mejora implicó haber logrado un incremento salarial del 62 por ciento", detalló la Fagdut, que aseguró que "la educación no es un gasto sino una inversión y una prioridad para que el país crezca”, puntualizó Heyaca, quien demandó "una fuerte inversión en educación tecnológica para que crezca la economía del conocimiento”, enfatizó.



Funcionarios y sindicalistas también acordaron que haya un complemento a la garantía salarial para que quienes la perciben y tienen una dedicación de hasta 20 horas cobren una mejora no inferior a 5 mil pesos y, quienes cumplen más de 20 horas, a 10 mil pesos.



Todos los gremios señalaron sin embargo su "preocupación" ante "las dificultades por las que atraviesan las obras sociales de las universidades y por las actualizaciones de las jubilaciones docentes", y Mozzi exigió gestiones ante las carteras de Trabajo y Economía para que “los haberes jubilatorios sean actualizados de forma trimestral y no semestral", y además reclamó “un aumento a 500 mil pesos del mínimo no imponible de Ganancias".