La Secretaría de Comercio Interior renovará durante esta semana la canasta de Precios Cuidados, con el doble de productos de los 401 actuales, junto con una mayor variedad de ofertas y nuevas categorías de artículos, y un aumento promedio de 6,5%.

"Vamos a renovar Precios Cuidados, que es un programa que tiene las características de siempre. Es anual, con revisiones trimestrales, y las negociaciones de precios que hagamos quedarán congeladas por tres meses", destacó a Télam la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

En ese sentido, la funcionaria subrayó que "un producto va a tener durante tres meses, hasta abril, el mismo precio en todas las bocas de expendio" de una misma región.

Precios Cuidados se divide en cinco regiones, Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el resto del territorio bonaerense; Centro, Cuyo y Litoral; Noreste (NEA) y Noroeste (NOA), y Patagonia"Ese espíritu del programa de mantener los mismos precios en todas las bocas de expendio de una misma región durante tres meses es clave", afirmó Español, quien explicó: "En esta ampliación, nos tomamos unos días más para contar con una mayor representatividad en góndolas de categorías, de marcas y productos que no estaban".

El programa venció el jueves pasado, aunque al ser un acuerdo voluntario se mantuvo de común acuerdo entre las partes mientras se definía el nuevo listado, en una discusión que se dio en simultáneo con otra, pero con los mismos protagonistas: el desarme del Precios Máximos, que congeló más de 2.300 productos desde el inicio de la pandemia.

"Estamos buscando una transición entre lo que fue el congelamiento de 2020 que tuvo una característica, y ver cuál va a ser la política de precios de la Secretaría de Comercio Interior", explicó Español.

De todos modos, aclaró que "la política antiinflacionaria no se define acá", sino que precisó que "se dan referencias de precios".

La funcionaria señaló que "la negociación de ahora es para cerrar una canasta con unos 800 productos", pero puntualizó que "no es una lista cerrada" ."Estamos apuntando a duplicar los productos que en este momento hay en el Precios Cuidados. Pero como no es una renovación cualquiera sino que tiene la particularidad de desarmar un congelamiento que existe desde marzo del año pasado, la situación es diferente", destacó la funcionaria. Por eso, subrayó que "puede suceder que no haya un listado definitivo esta semana, sino que se permita ir incorporando productos", luego de la oficialización de la renovación del programa. Español dijo que no es un asunto cerrado que ya siguen negociando con más empresas.

La renovación del Precios Cuidados persigue dos objetivos: generar referencias de precios en góndolas en productos que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad (fragancias, sabores, etc.) y presentaciones (tamaño, empaque).

Las nuevas categorías



Según el Ministerio de Desarrollo, las nuevas categorías serán conservas de tomate y de choclo; alimentos para mascotas; jabón en pan para lavar la ropa; cremas corporales; apósitos para incontinencia para adultos; maquinitas de afeitar; sal gruesa y entrefina; bizcochos de grasa; hamburguesas; café instantáneo y snacks, entre otras.

Al mismo tiempo, para robustecer las referencias ya existentes en las góndolas, se incorporarán más marcas de leches larga vida -que pasarían de tener cuatro a diez referencias-; nuevos yogures, quesos y mantecas; más variedades de arroz y fideos; otras marcas y presentaciones de papel higiénico; de pastas dentales; repelentes; limpiadores y gaseosas; entre los más representativos.

En productos de almacén se destacan la incorporación de fideos Terrabusi; pan rallado Lucchetti y Cañuelas; caldos Knorr y Maggi; café instantáneo Nescafé y Nescafé Dolca; café molido La Virginia; hamburguesas y medallones Good Mark, Paty y Swift; pan lactal Fargo; galletitas Express, Opera y Melitas; alfajor Terrabusi y obleas Rhodesia; arvejas y choclo en lata Arcor; mermelada La Campagnola y BC.

En el segmento de bebidas se incluyen gaseosas de primera marca, tanto regular como sin azúcar, como 7up; Pepsi Black y Sprite sin azúcar.

En el rubro lácteos se incorporarían leches larga vida de Sancor e Ilolay; nuevas variedades de quesos Mendicrim y manteca Ilolay, entre otros.

En perfumería y limpieza se incluirían más productos líderes, como papel higiénico Higienol; rollo de cocina Sussex; protectores Carefree; limpiadores Cif; jabón en pan marca Ala; repelente Off; más variedades de pañales Huggies; prestobarba Gillette; shampoo y acondicionador Pantene; lavavajilla Magistral; limpiador de piso Procenex; apósitos Curitas; pasta dental Kolynos y cepillo dental Colgate, entre otros.