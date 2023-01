La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso el pago de un bono extraordinario y de carácter no remunerativo de $50.000 para los trabajadores rurales, a través de la Resolución 230/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.



El decreto, redactado el jueves pasado pero oficializado hoy, establece una “asignación extraordinaria de carácter remunerativo por única vez” para los trabajadores en relación de dependencia del sector, que será pagado por los empleadores junto con los haberes correspondientes a diciembre.



El bono especifico para los trabajadores agrarios será de $26.000, el cual se sumará al bono de $24.000 dispuesto el pasado 17 de diciembre para todos los empleados del sector privado cuyo salario no supere los $ 185.859.



El monto total, de $50.000, se aplicará a los trabajadores rurales con salarios menores o iguales a $159.859, o “el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional”, señala la normativa.



En tanto, y al igual que el bono establecido para el resto del sector privado, quienes perciban un salario neto –sin incluir el medio aguinaldo (SAC)- de entre $159.859 y $185.859, percibirán la diferencia entre dicho salario y el tope establecido de $185.859.



El decreto, asimismo, aclara que “en caso de haberse otorgado asignaciones de carácter no remunerativo en el mes de diciembre de 2022” adicionales al bono de $24.000, la asignación de $26.000 “podrá ser absorbida hasta su concurrencia”. Del mismo modo, se señala que “cuando la presentación de servicios fuere inferior al a jornada legal o convencional”, se cobrará el bono no remunerativo “en forma proporcional”.

Fuente: Télam