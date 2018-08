Detalles. Creen que Thomas registró cada detalle de lo hecho en Yacyretá en 18 cuadernos de hojas cuadriculadas.

El Gobierno de Argentina ofrecerá una recompensa por datos que permitan dar con el paradero Oscar Thomas, exfuncionario kirchnerista que está prófugo en el marco de la causa judicial por una presunta red de pago de sobornos en torno a la obra pública.



La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo ayer que la recompensa ofrecida será de 500.000 pesos (unos 17.000 dólares), una medida que quedará oficializada mediante una resolución que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días. "Si no sale mañana, sale el miércoles publicado en el Boletín Oficial", dijo la ministra en declaraciones a radio La Red.



Thomas, único prófugo en la causa por la presunta red de corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se desempeñó durante esas administraciones como director de la Entidad Binacional Yacyretá, el ente que administra la central hidroeléctrica argentino-paraguaya de Yacyretá.



El exfuncionario aparece mencionado en los cuadernos de un exchofer de un antiguo funcionario del Ministerio de Planificación que, durante varios años, anotó los movimientos de los presuntos pagos de sobornos. El escándalo, desatado hace veinte días, tiene como imputados, entre otros, a la expresidenta Fernández de Kirchner, quien cuenta con la protección de sus fueros como senadora, recordó ayer la agencia de noticias Efe.



Thomas no tiene previsto entregarse hasta tanto la Justicia le garantice la eximición de prisión. Tampoco evalúa presentarse en calidad de "arrepentido". Así lo informó José Ubeira, el abogado defensor de Thomas, en declaraciones a radio La Red. "Espera que se resuelva su eximición de prisión (fue denegada en primera instancia), aguardamos que se pronuncie la Cámara", explicó el letrado.



Ubeira también rechazo que su cliente tenga pensado declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos porque "no vivió nada de lo que se dice". "Thomas me dice: Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente, porque las cosas que dicen no pasaron", señaló. El abogado consideró que "las delaciones premiadas nunca anduvieron" y que por ende "todo este esquema tarde o temprano va a fracasar". "Cuando todo llegue a un juicio oral, los que se beneficiaron ahora y se fueron a la casa van a terminar con un problema enorme porque va a ser muy difícil demostrar todo esto", advirtió. Nombrado en 2003 como director ejecutivo de Yacyretá, Thomas se recibió como arquitecto en la Universidad Nacional del Nordeste con medalla de oro en 1981.