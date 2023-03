El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que está preso desde hace siete años y era el último exfuncionario kirchnerista que permanecía detenido, quedará en libertad condicional desde el sábado próximo controlado por una tobillera electrónica, según lo dispuso el tribunal que investiga el caso de los cuadernos de la corrupción. Jaime se trasladará a su casa en Córdoba, donde deberá permanecer a disposición de los jueces.

El Tribunal Oral Federal 7 decidió liberar a Ricardo Jaime, que estaba detenido con prisión preventiva por ser uno de los imputados en el caso de los cuadernos.

Si bien Jaime tiene condenas firmes, ya las cumplió. Y otras, como la impuesta por la tragedia de Once, no se encuentran firmes, por lo que no está obligado a cumplirla en prisión.

El tribunal 7 ordenó el cese de la prisión preventiva a partir del 18 de marzo, cuando se dispondrá su libertad desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, en disidencia parcial, y Germán Castelli resolvieron que Jaime debe "prometer" que va a someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, notificar cualquier cambio de domicilio y si se ausenta por más de 48 horas. Asimismo, no puede desplazarse a más de 70 kilómetros del lugar donde vivirá, el Barrio Alberdi, de Córdoba capital. Jaime tiene prohibido salir del país sin autorización, y se le impuso una tobillera electrónica.

Fue determinante para que los jueces tomaran la decisión de liberar a Jaime, el hecho de que el sábado se vence la prórroga de su prisión preventiva que lleva cuatro años, y su estado de salud delicado, debido a un carcinoma de piel cerca de un ojo, que debe ser operado.

El juez Méndez Signori explicó estas cuestiones en su fallo, con el que coincidió el juez Castelli, en tanto Fernández Canero había propuesto que quedara en arresto domiciliario, pero quedó en minoría.

Jaime refirió además cefalea, dolor punzante y secreción serohemática por lo que debió colocarse gasas o compresas con cinta adhesiva hipoalergénica a nivel de la lesión ulcerada en la región preauricular, donde tiene el cáncer de piel.

Presenta además hipertensión arterial esencial, es un exfumador, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón y una depresión reactiva.

"Suficientemente ilustrativos resultan los informes, corroborándose de las circunstancias expuestas la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime", dijeron los jueces.

Jaime fue condenado seis veces en casos de corrupción. En 2013 fue condenado por intentar robar pruebas en un allanamiento. En 2015 se declaró culpable y acordó una pena por haber cobrado coimas de parte de TBA, que explotaba colectivos y trenes. Esas dos condenas están firmes.

Fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión. En abril de 2022 recibió dos condenas por haberse enriquecido ilícitamente por la compra de trenes chatarra. En septiembre del año pasado, Jaime fue condenado por recibir sobornos por el proyecto de tren bala que no se concretó. Estas tres últimas condenas no están firmes y no están en condiciones de ser cumplidas en prisión. Además, Jaime está acusado de ser uno de que recibía el dinero de las coimas en la causa de los cuadernos y es investigado por el cobro de sobornos en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Más de 2.500 días

Jaime fue amo y señor de Transporte durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante 2.226 días. Cuando el 18 de marzo cese la prisión, Jaime habrá pasado 2541 días detenido. Fue el primer ex funcionario kirchnerista preso por corrupción.