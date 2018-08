La bolsa de Otero. La Policía federal retira de la casa de Otero en Puerto Madero el dinero secuestrado en dos cajas fuertes.

Primero los dólares de Lázaro Báez que contaban su hijo Martín y otros allegados al negocio de "La Rosadita", después los bolsos que José López revoleó en el convento de General Rodríguez, y ahora dos cajas fuertes con 1 millón de dólares y 1 millón de pesos. Este nuevo capítulo de la novela de la corrupción que azotó las arcas del Estado argentino se vio ayer en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas que escribió el exchofer, Oscar Centeno. Esta vez el protagonista fue el zar de la Terminal de Ómnibus de Retiro, el empresario Néstor Otero. El hallazgo del dinero ocurrió ayer al mediodía, mientras la Policía Federal allanaba la propiedad que Otero tiene en Puerto Madero.



El empresario, detenido el lunes pasado por orden del juez Claudio Banadio cuando se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py, había negado en su declaración indagatoria los cargos en su contra como partícipe de la asociación ilícita para el pago de coimas. En la mira de la Justicia está la extensión de la concesión de la Terminal de Retiro y otros datos que Bonadio seguro se reserva y que motivaron el allanamiento. Fue así que, mientras se realizaba el allanamiento, la Policía Federal encontró dos cajas fuertes. Al no contar con la contraseña, según indicaron a Clarín, obtuvieron la autorización para romperlas. Dentro encontraron fajos de billetes: había aproximadamente un millón de dólares y un millón de pesos.



El empresario ya tiene otros expedientes en la Justicia federal: fue encontrado responsable de haber pagado dádivas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.



En este nuevo expediente de sobornos K, Otero quedó vinculado al figurar en los cuadernos de Oscar Centeno: el 3 de junio de 2015, le habría entregado a Nelson Lazarte -ex secretario de Roberto Baratta-, 250.000 dólares. El pago, de acuerdo con la acusación, habría sido en efectivo en las oficinas de Retiro.