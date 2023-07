En una carta difundida por estas horas, la suegra de la desaparecida Cecilia admitió haber encubierto a su hijo, el principal acusado del presunto femicidio de la joven chaqueña.

En un texto escrito de puño y letra, la detenida Marcela Acuña confesó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por su hijo, César Sena. Se trataría de una estrategia para que Emerenciano Sena, esposo de la mujer y también imputado en la causa, sea liberado. Y, de paso, para lograr que la detenida Acuña tenga una pena menor.

En el escrito ella redactó: "Te quiero en libertad, aunque yo no salga. Vos sos mi líder". La carta está dirigida justamente a su esposo, el líder piquetero. Se trata del noveno escrito que realiza la sospechosa desde que fue detenida hace un mes y medio junto a su familia y otros cuatro empleados del clan piquetero.

El pasado jueves 6 de julio salió a la luz otro escrito supuestamente elaborado por Acuña, quien lejos de negar cualquier crimen, y buscando su libertad, apuntó una vez más contra César Sena, su hijo y esposo de la víctima, también imputado en la causa.

"Él fue el responsable, no nosotros. ¿Será que el ser padres nos señala como criminales?", redactó la sospechosa, cuyo hijo también está preso.

Marcela Acuña, una de las principales detenidas por el presunto femicidio de la joven de 28 años presuntamente calcinada en un campo en la ciudad chaqueña de Resistencia, difundió ayer al menos dos nuevas cartas en una de las cuales indicó que ni ella ni su esposo, Emerenciano Sena, tienen "las manos manchadas de sangre", mientras que en la otra volvió a apuntar de manera directa contra su propio hijo.

En una carta dirigida a la comunidad, Acuña aseguró: "Bajo ningún concepto, dado todo punto de vista, ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas con sangre, no hay antecedentes ni historias que puedan justificar semejante barbaridad".

Anteriormente, Acuña escribió otra carta, fechada el 14 de julio y publicada por el portal del Diario Norte, que está dirigida directamente a su esposo, en la que le dice que siente que lo defraudó por "cubrir a César".

"Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Sabés, me siento muy triste, pienso en César, en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí", expresó la mujer.

"Siento que te fallé por cubrir a César, y no puedo vivir con eso", le confiesa Acuña a su esposo y agrega en otro tramo: "Ojalá pronto llegue tu libertad. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí. Te oculté para no involucrarte y salió todo mal, y mucha gente inocente está presa, empezando por vos".

"Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo, sabes cómo duele, hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él", escribió en otro fragmento de la carta.

Por otra parte, el Equipo Fiscal Especial , integrado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, dispuso ayer la apertura de los sobres de los hisopados con rastros hallados en la Toyota Hilux de César Sena.