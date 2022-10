El presidente Alberto Fernández anunció ayer el alejamiento de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a partir del 1 de noviembre para retomar la intendencia del partido bonaerense de Avellaneda. Ferraresi será reemplazado por Santiago Maggiotti, actual secretario de Vivienda e intendente con licencia del partido bonaerense de Navarro.

A través de la red social Twitter, el Presidente le agradeció "profundamente" a Ferraresi el trabajo que realizó. "Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial", señaló Fernández.

Ferraresi es un referente que tiene gran sintonía con San Juan, lo que se refleja en sus reiteradas visitas a la provincia. Fuentes oficiales indicaron que Ferraresi desea presentarse el año próximo a la reelección como intendente de Avellaneda, en el sur del conurbano, y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el 12 de noviembre.

"Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al Ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejara su cargo el 1 de noviembre", explicaron los voceros gubernamentales.

Se ratificó que Maggiotti, segundo de Ferraresi, quedará al frente de la cartera "con el mismo equipo", en una continuidad de las políticas que se aplican.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la relación de Ferraresi con el Presidente "es la mejor" y que el mandatario, tal como lo expresó, está "agradecido" con su gestión.

Ferraresi, señalado como un referente cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a Avellaneda en procura de asegurar el año que viene un triunfo electoral del peronismo en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense.

El actual jefe comunal, Alejo Chornobroff, dijo que "el hombre que transformó para siempre a nuestra ciudad vuelve luego de una inmensa gestión en el Ministerio de Hábitat, que concretó los sueños de decenas de miles de familias en todo el país".

Su sucesor, Maggiotti, es un economista que nació el 9 de diciembre de 1974 en Navarro, provincia de Buenos Aires, a unos 125 kilómetros al suroeste de la Capital Federal. Estaba ejerciendo la intendencia de ese distrito, en la que pidió licencia hace casi un año para sumarse al ministerio de Ferraresi.

El referente de Avellaneda es el quinto ministro en el lapso de un mes que se va del Gabinete o anuncia su salida.

En el último mes se fueron Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), mientras que la semana pasada el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, dejó conocer su fecha para partir rumbo a Tucumán. Dejará su oficina de la Casa Rosada en enero próximo para cerrar su fórmula con el actual mandatario Osvaldo Jaldo, y acompañarlo como candidato a vicegobernador en las elecciones del 2023.

Ganó 3 veces en Navarro

Economista e hijo de un histórico referente peronista que supo trabajar con Eduardo Duhalde, Santiago Maggiotti ocupará el cargo de ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a partir del próximo 1 de noviembre, tras la salida de Jorge Ferraresi.

Maggiotti fue elegido intendente de Navarro en tres oportunidades desde 2011. La primera vez que se presentó a elecciones le ganó al radical Leonardo Poysegú. Ese triunfo interrumpió 12 años de gobierno local de la Unión Cívica Radical. En 2015 fue reelecto, pudiendo resistir a la ola amarilla que había ocurrido en varios puntos del interior bonaerense con María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora.

Finalmente, Maggiotti volvió a ganar en 2019 al competir dentro del Frente de Todos, donde obtuvo el 57,19%. Sin embargo, en diciembre del 2020 tomó licencia en la intendencia de Navarro para acompañar a Ferraresi.