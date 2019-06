Hace tres años. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el precandidato presidencial Sergio Massa, en un encuentro en 2016. Las expectativas crecen por el futuro de ambos en la carrera electoral.

El presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Fernando Gray, confirmó ayer que el peronismo se presentará en la Justicia en caso de que el oficialismo intente postular a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en listas que no pertenezcan a Cambiemos, al lamentar que el Gobierno "cambia las reglas del juego a su conveniencia porque sabe que pierde".



"Vamos a presentarnos en la Justicia y vamos a pedir veedores internacionales, porque la gobernadora está perdiendo las elecciones, quiere retener la provincia, y hace cualquier cosa", dijo en referencia a la posibilidad de que Vidal utilice listas colectoras. Es un recurso con el que un candidato suma (colecta) votos de diferentes partidos sin necesidad de negociar y formalizar una alianza.



Gray agregó que "por el momento" van a "esperar la resolución final que haga (el oficialismo) para ir luego a la Justicia, porque no se puede ir cambiando todo el tiempo las reglas de juego".



Gray dijo que "la gobernadora nos sorprende todos los días porque ahora parece que quiere ir (como propuesta electoral) con (el precandidato presidencial Juan Manuel) Urtubey. Así que estamos viendo esto desde el PJ con mucha atención", advirtió.

Sin embargo, las palabras de ayer de Gray se chocan con el comunicado de abril último que difundió el PJ bonarense, en el que adelantaba que irían a la Justicia para pedir que se deje sin efecto el decreto del presidente Mauricio Macri que desactiva las listas colectoras en las elecciones.



De la misma forma, hace dos meses, un comunicado del Consejo Nacional del Justicialismo consideró que el decreto de Cristina Fernández de Kirchner fue anulado por el Gobierno ante "el temor de tener que someterse a la voluntad popular" con las listas colectoras, que permiten que un candidato a un cargo, como el de presidente, figure en más de una boleta de votación.



El peronismo en su conjunto reaccionó de este modo al decreto 259/2019, que lleva la firma del presidente Macri, publicado en el Boletín Oficial que prohíbe las listas colectoras, luego de evaluar que la prohibición de las colectoras afecta una estrategia que le posibilita reunir el voto kirchnerista y el del precandidato presidencial Sergio Massa.



El lunes por la noche, el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, reconoció que Vidal tiene el aval del Gobierno para negociar "colectoras" con el PJ no K, para ir como candidata a gobernadora en las listas con otros candidatos a presidente, además de la de Mauricio Macri.



"Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad", dijo Peña durante una entrevista con el canal de cable de La Nación".



En ese escenario, ayer creció el rumor sobre posibles negociaciones entre Vidal y Massa, que incluían un encuentro entre ambos referentes antes de que la gobernadora viajara a Colombia.



Sin embargo, Massa rechazó la versión a través de las redes sociales con un tuit en el que aseguró: "No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar".



"Todavía no hay un acuerdo con Alternativa Federal (el PJ anti K). Es una posibilidad si la Justicia lo habilita. Por lo tanto, todavía no hay negociaciones", contó un funcionario cercano a la gobernadora bonaerense.



Para poder llevar adelante la idea de las colectoras, explican en el PRO, la justicia electoral debería declarar inconstitucional el decreto presidencial 259/19 del 12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras que había establecido la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2011.



Felicitaciones



El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, consideró que están "resurgiendo como Tigre', mientras aprovechó para contarle al sitio de noticias La Política Online que sus últimas palabras con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fueron unas contundentes felicitaciones por el campeonato de fútbol obtenido.