El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reiteró hoy su apoyo al precandidato presidencial de Unión por la Patria (UXP) Sergio Massa al valorar "todo el esfuerzo" que realiza desde el Ministerio de Economía, y reiteró la necesidad de implementar "una suma fija" para aquellos trabajadores que no llegan a "empatar la inflación".



"El Gobierno ha priorizado el salario de los trabajadores, pero le estamos pidiendo una suma fija para los gremios que no pueden ni siquiera empatar la inflación", afirmó Moyano en declaraciones a la radio Futurock.



El dirigente sindical aseguró que desde Camioneros y con el respaldo de la CGT acompañan la candidatura de Massa y valoró "todo el esfuerzo está llevando adelante" desde la cartera económica.



"Se está viendo mes a mes cómo de a poquito se baja la inflación. Lo importante es que todas las organizaciones gremiales discutimos paritarias, cosa que otro gobierno hubiera congelado, y muchas organizaciones han superado o empatado la inflación", destacó.



Por otro lado, advirtió que "la derecha viene por las indemnizaciones, la caída de los convenios colectivos de trabajo y la precarización laboral", y resaltó que con Massa los trabajadores tienen "la tranquilidad de que el modelo sindical argentino, a través de los convenios colectivos de trabajo, se va a mantener"



"Nos quisieron mostrar que había una derecha light y una dura con (los precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich, pero son lo mismo", dijo y añadió que si la oposición gana las elecciones "va a haber una reacción de forma inmediata del sindicalismo argentino".



"Son los mismos personajes del 2001 que provocaron compatriotas muertos, saqueos, el robo de los ahorros, la violencia y se tuvieron que rajar en helicóptero. Después de 22 años vienen a querer dar las soluciones y son los que destruyeron el país", aseveró.



En tanto, sostuvo que "a nadie le gusta pagar al FMI" pero marcó que "los responsables de ese escandaloso préstamo miran para otro lado" y opinan sobre "las soluciones cuando tendrían que estar desfilando por tribunales".



"Los trabajadores necesitamos de todo el peronismo unido. Cuando el peronismo empieza a caminar es invencible; más allá de la bronca por la inflación, lo que hay enfrente es peor. Yo decía en una asamblea: después no lloremos porque si llega a ganar la derecha van a sacar todo lo que hemos conseguido", completó.