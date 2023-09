A horas de que el Indec confirme hoy con datos oficiales una suba de la pobreza, producto del alto costo de la Canasta Básica de Alimentos por la disparada de la inflación tras la devaluación, el ministro de Economía anunció nuevas medidas para aliviar el bolsillo de quienes menos tienen. Esta vez, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), apunta a llevar alivio a personas desempleadas y que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado.

Massa, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunciaron el pago de dos bonos de $47.000, uno en octubre y otro en noviembre, destinados a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar, el Potenciar Trabajo, jubilación o Pensión Universal del Adulto Mayor. Será una especie de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) como el que se pagó durante la pandemia de coronavirus. También habrá un bono de $20.000 para quienes estén cobrando el subsidio por desempleo.

Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación que estableció Massa el día después de las PASO.

La inscripción estará disponible a partir de hoy a las 14 y permanecerá abierta durante todo octubre. La misma se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo www.anses .gob.ar o de la aplicación Mi Anses, todos los días de 14 a 22. El primer pago de este refuerzo se realizará a partir del 9 de octubre.

Para evitar que la medida impacte sobre las cuentas públicas, será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes.

"Hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana (por hoy) por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias", aseguró Massa, en un mensaje grabado por la mañana en el Palacio de Hacienda, que compartió con Raverta.

"Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todos los argentinos. Tenemos un objetivo: recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido", expresó Massa.

Por su parte, Raverta destacó que el refuerzo permitirá "llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal".

"A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de Anses con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar", aseguró la titular de la Anses.

Para acceder al refuerzo las personas no deberán tener trabajo registrado, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares; jubilación o pensión; AUH, AUE, asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo. Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a este personas que no cumplen con los requisitos -ver nota aparte-. De momento, estarían trabajando con una proyección de 2,86 millones de potenciales inscriptos.

Calendario de Anses

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supera la mínima y tengan DNI finalizado en 6 y 7 cobrarán hoy a través de sus tarjetas de débito o por ventanilla en sus sucursales bancarias correspondientes, con el aumento del 23,29% y el primer refuerzo de $37.000.

Los requisitos para tramitar el nuevo bono

Para la inscripción del nuevo bono será necesario, como en todos los trámites, que los beneficiarios cuenten con la Clave de Seguridad Social de Anses y un CBU a su nombre. Ambos datos serán necesarios para ingresar hoy a la web de Anses (www.anses.gob.ar) de 14 a 22 horas y, allí, dirigirse a la solapa de Mi Anses, donde podrán registrar la solicitud, validar sus datos, y marcar la CBU en el que se depositarán los refuerzos. Si no tienen CBU, el banco la va a tramitar.

En detalle, para acceder al refuerzo será necesario tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023); contar con, al menos, 2 años de residencia permanente en la Argentina; no contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares; no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros.

También será requisito no cobrar una jubilación o pensión; no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas); no tener registrados a su nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023, o consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos.

> Bono del subsidio de desempleo

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, estableció ayer el pago de un bono extraordinario de $20.000 a los titulares de prestaciones por desempleo, que será abonado en dos cuotas de $10.000 en los meses de septiembre y octubre.