Horas antes de volver a ejercer la Presidencia del país, por el primer viaje al exterior que emprenderá hoy a las 14 Alberto Fernández, Cristina Kirchner reapareció en Twitter con otra fuerte crítica a la Justicia por el trasfondo en el caso del fiscal Alberto Nisman.



Concretamente Cristina denunció: "Comodoro Py y parte del Poder Judicial" producen "ficciones dirigidas y guionadas por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros".



La expresidenta se pronunció así en un extenso mensaje en su cuenta de Twitter donde abordó la muerte del fiscal de la UFI AMIA Alberto Nisman y elogió el documental sobre el caso del representante del Ministerio Público recientemente estrenado por la plataforma Netflix.



"A nadie se le puede escapar que la presidenta del título soy yo y que aborda un hecho que conmovió al país, en un año de elecciones presidenciales al final de mi segundo mandato y que fue utilizado por la entonces oposición política para llegar al poder y por dirigentes de ciertas potencias mundiales para dirimir intereses en el conflicto geopolítico global", comenzó.



Después resaltó "lo que pudo lograr (el documentalista) Justin Webster, que no es abogado, ni juez, ni tiene responsabilidades institucionales: mostrar los hechos con objetividad, sin omisiones de testimonios y circunstancias, sin inventar hechos que no existieron y menos aún desarrollar hipótesis y relatos sin pruebas que los sustenten y que, al hacerlo, las conviertan en verdades".



"Por el contrario, nada como Comodoro Py y parte del Poder Judicial para producir ficciones, dirigidas y guionadas en detalle por los servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros- y difundidas por los medios de comunicación hegemónicos", denunció la vicepresidenta de la Nación.



Y añadió que "lástima que estos directores y estos guionistas no ganarán el único premio al que debe aspirar la verdadera Justicia: descubrir la verdad y darla a conocer".



"La verdad algo que nunca buscó ni Comodoro Py, ni la mayor parte del Poder Judicial que tuvo intervención -claro que con honrosas excepciones- en este caso. Ni tampoco, y no hace falta decirlo después de 26 años de impunidad, en la causa AMIA", aseveró.



Cristina Kirchner sostuvo que el documental "ha logrado testimonios inéditos de servicios extranjeros, declaraciones y contradicciones de exmiembros de los servicios de inteligencia nacionales que tuvieron actuación y vinculación directa en ambos casos y un trabajo de investigación que de ser abordado en términos jurídicos e institucionales seguramente permita arribar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió".



Cristina rompió el silencio sobre Nisman después de la multitudinaria marcha del sábado en Plaza del Vaticano el sábado pasado al cumplirse 5 años de la dudosa muerte del fiscal de la causa AMIA, 4 días después de haberla denunciado por encubrir a los iraníes apuntados como los autores del mayor atentado terrorista en la historia argentina.



Reivindicó a la fiscal Fein



Cristina Kirchner reivindicó la figura de Viviana Fein, la primera fiscal que tuvo la causa de la muerte de Nisman. "Si antes de ver este documental alguien me preguntaba qué opinaba del trabajo de la fiscal del caso Nisman, Viviana Fein, hubiera dicho, cuanto menos y que sea publicable, que no había dado la talla. Sin embargo, luego de haber visto todo lo que hizo, con filmaciones, fotos, testimonios y haber escuchado su propia palabra, chapeau. Recuerdo una idea que expresó en el documental, y que palabras más, palabras menos dice: 'Una investigación, un expediente no se puede basar en expectativas, se basa en hechos y en pruebas'. Creo que esa fue más o menos la frase o, lo que es más importante, el concepto", sostuvo la presidente del Senado.