La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que lo sucedido el viernes en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta".

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó. La viceministra de Salud señaló que "la situación que se vivió ayer merece una reflexión, el Presidente tuvo su palabra y lo expresó como inadmisible y para poder mejorar desde ayer se comenzaron a implementar medidas correctivas", al brindar el reporte diario sobre la evolución del Covid-19.

"Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duro cinco semanas", precisó Vizzotti.

"Es la primera vez que el Estado nacional y la sociedad están saliendo de la cuarentena y que los medios están viviendo esta situación y se que ayer surgieron muchas preguntas y preocupaciones, cómo si se rompió la cuarentena y si eso es un riesgo grande porque va a haber brote, y quiero aclarar que la situación de Argentina no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación viral es muy alta", insistió.

Para respaldar lo expresado, Vizzotti sostuvo que "tenemos un porcentaje importante de casos negativos en los testeos" y señaló que "la circulación viral no tiene la misma intensidad que en otros países".

"Si bien el objetivo del aislamiento es evitar el contacto entre personas, no significa que se haya roto la cuarentena, no significa que pueda haber una situación incontrolable y en la medida que podamos evitar esos episodios, vamos a tener un menor impacto", añadió.

Acerca del rol de los medios de comunicación, indicó que "más allá de dar su opinión sobre las medidas o situaciones, los convocamos a dar información positiva, mucha gente está en su caso mirando la TV y transmitir esas imágenes de preocupación sin herramientas para que la gente sepa que hacer, nos parece contraproducente".

Para concluir el informe diario, la viceministro hablo de más precauciones: ¡También hay recomendaciones para las instituciones, como usar cartelería para instruir una correcta circulación dentro del lugar, que la capacidad sea del 50% para tener el distanciamiento social recomendado, hacer limpieza y desinfección frecuente en superficies que se pueden contaminarse, ventilar los espacios y la cooperación del Estado nacional, provincial y municipal", explicó.

Del caos total al orden lógico



Los bancos atendieron ayer en todo el país, en forma más ordenada y sin concentración excesiva de público, lo que garantizaba el cumplimiento de las pautas de distanciamiento por la pandemia. Este esquema volverá a repetirse hoy, cuando continúe el pago por ventanilla a jubilados cuyos DNI terminen en 2 o en 3.

Cómo se reiniciarán las clases en la UBA



La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió comenzar el ciclo lectivo del año 2020 el 1 de junio próximo y extender el dictado de clases hasta el 12 de marzo de 2021, con un breve receso para las fiestas de fin de año, con el objetivo de garantizar que sus estudiantes cursen sus carreras en forma presencial y proteger a la comunidad educativa. Este calendario académico modificado rige además para los colegios preuniversitarios: Nacional de Buenos Aires, Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano, el Colegio Preuniversitario de Escobar y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). El rector de la UBA, Alberto Barbieri, manifestó ayer su agradecimiento a docentes, no docentes e investigadores "por el esfuerzo ante las nuevas condiciones por el aislamiento", con clases virtuales y 7.500 voluntarios que se pusieron a disposición.

Arresto domiciliario para Luis D"Elía

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 concedió ayer, de manera transitoria, el arresto domiciliario al dirigente político y social Luis D" Elía, que podrá comenzar a cumplirlo cuando sea dado de alta del Sanatorio Anchorena, donde fue trasladado el viernes por la noche con un cuadro febril desde el penal de Ezeiza.

La jueza del TOF 6, Sabrina Namer, concedió el arresto domicliario del dirigente debido a "los síntomas presentados por el detenido, la falta de certeza sobre la posible necesidad de dejarlo internado un tiempo" y ante la "necesidad o no de efectuarle estudios vinculados al Covid-19" o "de hacerle otro tipo de estudios extramuros".

La jueza también dispuso la medida con el fin de "impedir que se pongan en riesgo con posibles idas y vueltas al penal, los efectos logrados con las medidas de aislamiento ordenadas por las autoridades en las unidades del Servicio Penitenciario Federal".

D"Elía cumplirá el arresto en su domicilio de calle Colombres 1026 en Capital Federal.