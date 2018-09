El triunvirato de conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró este martes que el paro general que realiza desde las 0 hora es “contundente”, y le advirtió al Gobierno que si no tiene “plan B, tampoco habrá tregua” en la protesta.

“Se ha expresado hoy en forma contundente, a lo largo y a lo ancho del país, nuestro profundo rechazo a este programa económico”, aseguró Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato.

“Desde acá, con total humildad, con el respeto por las instituciones, por el valor del sistema democrático, le decimos al Gobierno que si no hay plan B, tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino”, añadió. que demuestra las tensiones internas que tiene el elenco gubernamental, que no hace más que afirmar que no estamos ante el mejor equipo de los últimos 50 años sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal, que empezó en el plano económico y se ha trasladado a lo político y se agrava arriesgadamente al plano social.

Schmid hizo referencia también a la salida de Luis Caputo del Banco Central el mismo día en que el presidente Mauricio Macri se encuentra en Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. “Demuestra las tensiones internas que tiene el elenco gubernamental, que no hace más que afirmar que no estamos ante el mejor equipo de los últimos 50 años sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal, que empezó en el plano económico y se ha trasladado a lo político y se agrava arriesgadamente al plano social”, aseveró.

Según el titular del gremio de Dragado y Balizamiento, “no solamente se devalúa la economía, sino la palabra del Ejecutivo”. Además, aseguró que el Gobierno “no ha hecho otra cosa que construir macana tras macana en el plano económico”.

“Lo que ganamos en la mesa paritaria lo perdemos al otro día en el supermercado. Lo que está requiriendo la CGT, más allá de las expresiones radicalizadas, nosotros lo que aspiramos es a que haya un cambio en un plan económico que decididamente ha fracasado”, expresó.

Schmid también le agradeció a “todas las expresiones sindicales, no importa si están encuadradas con nosotros o no, a los compañeros de los movimientos populares, a los sindicatos confederados, al hombre de a pie” por sumarse al paro.

“Le pido al Presidente que recuerde lo que le dijimos cuando nos reunimos una vez al principio de gestión en Olivos: no se olvide nunca que está actuando sobre un país desigual. Y le reitero, ahora está más desigual. Ahora estamos peor. Y si usted realmente cree que es un buen piloto de tormenta, empuñe fuerte el timón y empiece a virar el navío porque arriba del barco estamos todos los argentinos y queremos llegar sanos y salvos todos los argentinos al puerto”, concluyó.

Por su parte, Carlos Acuña, otro de los jefes de la central obrera, rechazó las “mentiras con las que ganaron las elecciones”. “Lo único que les preocupa es cómo calman el ánimo al sector financiero. ¿Cuándo se van a ocupar de calmar el hambre, el desempleo, la pulverización que hicieron de los salarios? Se terminó la mentira. Esta CGT se pone al frente de los más justos reclamos que tiene el pueblo argentino", sostuvo.

Héctor Daer, por su parte, habló de que hay “una devaluación impresionante, que cayó a la mitad el valor de nuestro peso, pulverizaron nuestra moneda, aumentaron los precios, dolarizaron el precio de los alimentos, dolarizaron las tarifas, los servicios”.

“A todo esto le sumamos la pretensión de que la salida es ir detrás de encontrar el equilibrio fiscal. Entonces el ajuste ya no son 300.000 millones de pesos. El ajuste pasa a ser 500.000 millones de pesos. Ahí es donde empiezan a buscar en todos lados. Y por eso también les decimos que este paro de actividades fue acompañado no solamente por las organizaciones sindicales confederadas, sino por todo el movimiento obrero de la Argentina”, señaló.