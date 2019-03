El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de Migraciones, Horacio García, anunciaron ayer que el Gobierno va a exigir diez años sin antecedentes delictivos a quienes pidan radicarse en la Argentina.



El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno y señalaron que comenzará a regir, sin retroactividad, a partir del miércoles próximo, cuando la Dirección Nacional de Migraciones publique la disposición administrativa luego de los dos feriados por el Carnaval.



La decisión se explica técnicamente en el marco del cumplimiento de la Ley de Migraciones, sancionada en 2003, que refiere al ‘principio de reciprocidad’ entre los países que establece ‘el derecho internacional’, según precisó el ministro nacional.



Frigerio mencionó que en los últimos tres años se concretaron más de 700 mil radicaciones, una ‘cifra récord’ que ratifica que la Argentina ‘es un país multicultural’ que recibe ‘a todos aquellos que quieran venir a trabajar‘.



‘Probablemente si hubiéramos conocido en el pasado los antecedentes delictivos de muchos que han pedido y solicitado la radicación, nos hubiéramos ahorrado seguramente haber tenido que enfrentar muchas acciones delictivas en nuestro territorio’, sostuvo.



Subrayó que el anuncio ‘complementa otras acciones’ como la incorporación de la base de datos de Interpol en cada puesto fronterizo y mayores controles en el ingreso de extranjeros.



‘También tenemos un récord de expulsión de aquellos que no cumplen las condiciones que exige la Dirección Nacional de Migraciones para mantener la radicación en el país. Esta cifra ha crecido en un 800 por ciento si comparamos el período actual del gobierno con el último del gobierno anterior’, dijo.



Frigerio aseguró que la medida forma parte de ‘una agenda de temas’ en la que el Gobierno está trabajando. Por su parte, García ratificó que la Argentina se mantiene como un ‘país abierto a todos los que vienen a trabajar, producir y estudiar’ pero ‘quiere cerrarle las puertas al crimen organizado‘.



Y explicó: ‘Por eso hemos tomado esta decisión que sintetiza un principio de reciprocidad. Vamos a trabajar con todos los países para que juntos podamos ser mucho más seguros’.



En tanto, destacó los avances en la aplicación de la Ley de Extrañamiento y la reforma de la Ley de Migraciones impulsada por el presidente Mauricio Macri por la que se agiliza la expulsión de inmigrantes condenados judicialmente al cumplir la mitad de su pena.



‘El decreto agilizó los procesos de expulsión y hoy es un sistema mucho más rápido’, destacó el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, en su contacto con la prensa en la Casa Rosada.



Al ser consultado por otros acuerdos de complementariedad en relación con salud y educación, Frigerio ratificó que la ‘tradición que honramos es la de atender todas las emergencias que se desarrollan en el territorio nacional’, al tiempo que celebró el reciente acuerdo con Bolivia para que los argentinos reciban atención sanitaria gratuita en ese país.



‘Los servicios públicos, la salud y la educación, en la Argentina no son gratuitos. Están no arancelados que no es lo mismo. Cuestan y los habitantes de Argentina lo pagan a través de sus impuestos pero son servicios públicos que están en manos de los estados provinciales’, concluyó el ministro. Télam