Este sábado por la noche, Patricia Bullrich estuvo como invitada en “La Noche de Mirtha” donde analizó la polémica de los últimos días con los ingresos a la Quinta de Olivos durante plena pandemia.

En la mesa, Juana Viale también contó con la presencia de los periodistas Gastón Recondo y Ceferino Reato, y la modelo y precandidata a diputada, Cinthia Fernández.

“Los argentinos sentimos que hay una doble moral”, indicó la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, y agregó: “El presidente se autojustifica por los ingresos a Olivos”.

Por otra parte, Patricia Bullrich señaló: “En la Argentina venimos viviendo desde hace un tiempo la construcción de una verdad única y todo aquel que piensa distinto es siempre atacado, sacado de contexto, se les dice cualquier cosa”.

“Quiero que el gobierno se critique y pida perdón”, aseguró la presidenta del PRO y añadió: “Nosotros somos atacados por lo que pensamos”.

A su vez, Bullrich reveló que desde el kirchnerismo nunca le pidieron perdón por las agresiones en su contra.

Soledad Acuña, sobre las visitas a Olivos: “Hay gobiernos que se basan en evidencia, y otros que tienen doble moral”

La ministra de Educación porteño, Soledad Acuña, criticó las polémicas visitas a la Residencia Presidencial de Olivos durante la etapa de cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus.

“Me permito el enojo como mamá, porque viví el daño de nuestros hijos. Desde mi rol como ministra y dirigente política, eso me confirma que las convicciones tienen que ser claras, y la gente no es tonta, lo interpretó. Se da cuenta cuando hay gobiernos que no planifican y tienen doble moral, y otros se basa en evidencia”, planteó, en diálogo con Súper Mitre.