El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado Sergio Massa "son lo mismo, quieren volver al pasado y que al Gobierno le vaya mal". Fue la respuesta de la administración de Mauricio Macri a un día de alta tensión política y que marcó el inicio de la campaña electoral. Además, se mostró confiado en que no está en riesgo una victoria de Cambiemos, porque "la mayoría no quiere rifar el futuro".

El funcionario equiparó a los dos dirigentes que, una desde una entrevista con el canal kirchnerista C5N y el otro con un acto desde el conurbano bonaerense. "Lamentablemente Sergio, al igual que Cristina tienen el mismo objetivo: ellos necesitan que nos vaya mal", afirmó el ministro coordinador, en una entrevista televisiva, ya pasada la medianoche.

"Esta es gente que no tiene nada que perder. No sólo se la llevaron la plata en pala y en bolsos, sino que encima fueron malos gobernantes. Nosotros no somos un país de chantas, de ladrones, estos ya gobernaron, van a seguir mintiendo, pero nosotros somos más", afirmó Peña, en un día en que tanto la ex presidenta como Massa descargaron fuertes críticas sobre la marcha de la economía y responsabilizaron al Gobierno.

Sobre Cristina Kirchner, afirmó que "es una expresión minoritaria que solo pelea por sostener su figura política, que genera adhesión, morbo y miedo". Resaltó que no tiene gobernadores que le respondan y advirtió que en la Argentina "hay que tener menos miedo, porque todavía está la duda de si ella volverá".

La reacción del gobierno nacional contra la ex mandataria se produjo luego de las declaraciones que dio en una entrevista en C5N, el canal de Cristóbal López, donde disparó munición gruesa contra el presidente, a quien acusó por "la vuelta del hambre a la Argentina" y anunció un supuesto ajuste para después de las elecciones. En ese reportaje, Cristina dijo que "si es necesario para ganar y frenar a Macri, será candidata".

"La razón porque ella está en su casa, es porque la mayoría se hartó de ella, dijo basta y vamos para adelante", resaltó Peña.

En tanto, Massa encabezó el jueves un multitudinario acto en un estadio de Tortuguitas, donde estuvo acompañado de Margarita Stolbizer, con quienes lanzó la coalición electoral "1País" con la que ambos competirán en las elecciones, aunque no dijeron si irán como candidato. "No estamos condenados a un gobierno para ricos ni uno de ladrones", dijo.

Ante los dichos de la ex presidente y el diputado, Peña respondió:"Esta es gente que no tiene nada que perder. No sólo se llevaron la plata en pala y en bolsos, sino que también fueron malos gobernantes. Nosotros estamos convencidos de que no somos un país de chantas, de ladrones. Ellos ya gobernaron, van a seguir mintiendo, pero nosotros somos más", resaltó.

Advirtió que Massa "quiere que no le vaya bien al país. Él apoyó hasta un momento al Gobierno, y Margarita Stolbizer dice que lo que trata de escuchar la gente".

Por último, apuntó contra uno de los caballitos de batalla de la campaña de la coalición que impulsa el massismo de Bajemos los precios. "Es una chantada y él lo sabe, porque tiene un costo de 100 mil millones de pesos, son recetas viejas".