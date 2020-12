Fue una jornada frenética en el Gobierno, con versiones encontradas, idas y venidas, y teléfonos descompuestos, en medio de las comunicaciones de larga distancia con la delegación argentina en Rusia.

Las declaraciones de Vladimir Putin cayeron como un bombazo, justo cuando el Gobierno está haciendo gestiones contrarreloj para que la vacuna rusa viaje al país la semana próxima. En medio de la polémica que generó que la Argentina se haya quedado atrás de los acuerdos con Pfizer, el mensaje del presidente ruso advirtiendo que la vacuna de su país aún no está recomendada para mayores de 60 años -el grupo de riesgo- sumó dudas y desconfianza.

Tras varias horas de confusión en los despachos oficiales sobre cómo seguir, se confirmó el plan previsto: si no hay nuevos sobresaltos, 300.000 dosis dobles de la vacuna rusa llegarán la semana que viene a la Argentina de modo de comenzar a vacunar primero al personal médico, tal como se había fijado en el cronograma oficial. Y una vez que la vacuna se apruebe para mayores de 60, se inoculará ese grupo etario. Así lo afirmaron a LA NACION dos altos funcionarios de trato directo con Alberto Fernández y dos portavoces de la Casa Rosada.

"Sigue el plan original", dijo el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi tras varias horas de desorden. Eso fue porque trascendió una fuerte versión que indicaba que el avión partiría de la Argentina para buscar la vacuna rusa "una vez que estuviera aprobada" y que todo el plan quedaba supeditado a su autorización para mayores de 60 años. Eso, finalmente, se corrigió.

Teléfono descompuesto

Putin -que el 7 octubre pasado cumplió 68 años- dijo hoy en una extensa conferencia de prensa: "A la gente como yo la vacuna todavía no llega. Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible".

Los dichos del presidente ruso dieron lugar a intensas comunicaciones en Argentina. Primero, Carla Vizzotti, desde Moscú envió un mensaje a la Casa Rosada. "Hablamos con el Ministerio de Salud ruso, con el Fondo de Inversión Soberano (RDIF), con el Instituto Gamaleya y con el comité de expertos independientes. Ya terminaron los análisis. Para fin de año van a recomendar la vacuna para los mayores de 60", transmitió la viceministra de Salud.

Los dichos de Putin corrieron el velo de un estado de confusión que se arrastra desde el martes, cuando el ministro de Salud, Ginés González García puso en duda que la vacuna llegue antes de fin de año, mientras la comitiva argentina hacía esfuerzos en Moscú. Es que, se está trabajando a contrarreloj para conseguir una vacuna que todavía no culminó todas las formalidades de los ensayos clínicos y que todavía no tiene el visto bueno de la Anmat, que debe ponerle el sello final a la vacuna una vez que llegue al país.

"Sabemos que hace ruido lo que dijo Putin, pero a nosotros no nos afecta en nuestro plan de vacunación porque la primera tanda que llegara iba a estar destinada a los trabajadores de la salud y al personal de seguridad. Para fin de año estará recomendada también para los mayores de 60 y podremos avanzar con esos grupos", aseveró a LA NACION un alto funcionario de la Casa Rosada.

Los primeros en vacunarse serían los médicos, auxiliares, enfermeros y ambulancieros relacionados con el servicio de emergentología y terapia intensiva.

De acuerdo a las fuentes oficiales, Aerolíneas Argentinas acondicionó un Airbus 330 como avión de carga para que haga un vuelo directo a Moscú con dos tripulaciones, de modo de llegar, permanecer en tierra para subir los lotes con las vacunas, y volver a la Argentina. La idea original es que la aeronave parta el 22 de diciembre de Ezeiza. Pero eso podría correrse si no se culminaron los pasos burocráticos en Rusia.

Confusión

El trabajo que está haciendo la comitiva de funcionarios argentinos en Rusia cambia minuto a minuto. Así lo transmitió desde Moscú la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. "Estamos trabajando para que lleguen antes de fin de año y estamos intentando que sea antes de Navidad. Pero hay muchos factores que deben combinarse: el desafío logístico, el desafío de producción y la autorización para garantizar la eficacia de la Sputnik V. ", dijo la funcionaria a C5N.

Junto a Vizzotti y Nicolini, a Rusia viajaron cinco expertos de la Anmat para acelerar los procesos de "autorización de uso por emergencia" de la Sputnik V, el trámite para habilitarla en la Argentina.

Fernández había asegurado: "El primero que se va a dar la vacuna voy a ser yo". El Presidente, sin embargo, tiene 61 años, por lo que el turno para vacunarse quedará supeditado a la aprobación para los mayores. Un importante funcionario de acceso directo a Fernández dijo a este medio: "En todos los países y con todas las vacunas la situación es dinámica. Pasa acá y en todo el mundo".

Vizzotti señaló a C5N: "Se está evaluando y monitoreando este ensayo clínico de fase 3 que es el más grande que se haya realizado en Rusia. Los ensayos clínicos en todas las vacunas se van analizando por grupos. Hasta ahora la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Pero ya evaluaron a los mayores de 60 en el comité de expertos independiente. Están dando los últimos pasos para poder aprobar el uso en los mayores de 60". recomendaciones".

Un alto funcionario hoy se conformó: "No somos el jefe de prensa de Putin y sabemos que lo que dijo puede generar desconfianza en la Argentina. Pero también habla de su transparencia y derriba la lógica occidental. No están ocultando nada".

