La política de Chubut vuelve a ser eje de un nuevo escándalo. Esta vez, por un video compartido por la Policía provincial donde se observa el entrenamiento de un grupo de agentes que entonan una violenta canción.

“Piquetero, ten cuidado, que la noche es muy oscura y a tu villa voy a entrar”, cantan los policías. Las imágenes, que duran 13 segundos, desataron una ola de críticas en las redes sociales y la reacción de fuerzas políticas de izquierda.

Miguel Gómez, jefe de la Policía de Chubut, justificó el accionar de los policías. “Lo que sucedió en este caso particular es que son cursantes que empiezan a cantar para levantar el ánimo”, aseguró en declaraciones a Radio La 100.1, de Comodoro Rivadavia. Y continuó: “El cursante (en referencia a los policías) encontró ese estribillo y nosotros no lo vimos como condicionante. No vimos un motivo para cercenarlo”.

“Lo subieron como para que la familia vea la formación. Son cursos de mucho estrés, (los agentes) no tienen contacto con sus familias”, agregó Gómez.

A pesar de la justificación del jefe policial, la fuerza borró el video. El escándalo volvió a salpicar al Ministerio de Seguridad local, a cargo de Federico Massoni, uno de los funcionarios de confianza del gobernador Mariano Arcioni.

La gestión de Massoni exhibe un historial de polémicas. En marzo, el ministro había quedado en el ojo de la tormenta por la agresión que sufrió Alberto Fernández durante una visita a Chubut.

“Lo llevaron a la boca del lobo”, cuestionó entonces, apuntando directamente a la seguridad presidencial. Ese día, Massoni también responsabilizó a dirigentes locales identificados con La Cámpora por los piedrazos a la camioneta que trasladaba al mandatario.