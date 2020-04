Mientras el Ejecutivo diseña distintas alternativas para salir paulatinamente de la cuarentena el 13 de abril y evalúa la posibilidad de extender la obligatoriedad del uso de barbijos, como ya lo han hecho algunas provincias, una nueva polémica envolvió ayer al Gobierno. Antes fue el desmadre con el pago a jubilados que puso en la primera línea de riesgo a miles de adultos mayores, justo aquellos que más queremos preservar. Ayer fue la revelación de la compra con sobreprecios de miles de productos de la canasta básica para abastecer a sectores de bajos recursos y comedores. Es decir, que en medio de la crisis por el coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Social pagó montos superiores a los precios medios que ofrecen los supermercados, especialmente en aceite, azúcar, lentejas y fideos.

El ministro del área, Daniel Arroyo, aclaró que, en todos los casos, su Cartera pidió una baja en los precios, aunque en esos dos alimentos (aceite y azúcar) "los productores se plantaron, y frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo" que elaboró la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La explicación no apagó el escándalo que alertó a la oposición, inundó las redes sociales y golpeó puertas adentro del Gobierno con voces "amigas" que no ocultaron su disgusto por la situación.

La explicación de Arroyo vía Twitter llegó después de la publicación en el Boletín Oficial de diversas resoluciones en las que se autorizaba a la compra de diferentes productos básicos por la "emergencia" por la pandemia del Covid-19, en medio de la recesión que vive el país desde hace dos años, con altos niveles de inflación y un tercio de la población en la pobreza.

Estas compras, que buscan abastecer a los sectores más desfavorecidos durante la cuarentena, se dan a valores que están hasta un 37 % por encima de los incluidos en el programa de Precios Cuidados -que establece precios máximos para productos esenciales en los supermercados- y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría.

Arroyo detalló que se convocó a una licitación para la compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos sociales, donde la asistencia ha pasado, según alegó, de 8 a 11 millones de personas, y recalcó que todas las compras fueron realizadas según marca la ley.

"Para la adquisición de estos productos esenciales se invitó a más de 20 empresas proveedoras de alimentos y de leche. Todas vienen participando hace muchos años de las distintas licitaciones de este organismo. Todos los rubros se adjudicaron a más de un proveedor y en ningún caso se lograron ofertas por la totalidad de solicitado",

indicó.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO, criticó en las redes sociales que se hayan pagado "108 millones de pesos de más en azúcar, aceite y lentejas".

"El ministro arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes "se le plantaron". Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control", reprochó Bullrich.

También fue duro el dirigente social Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien apoyó la llegada de Alberto y Cristina Fernández -vicepresidenta- al poder en las elecciones de octubre pasado.

"Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp (sic) compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que

Despidos

1.400 obreros de la empresa Techint que habían sido suspendidos finalmente serán despedidos. Hubo acuerdo con la empresa y serán indemnizados, algo que no contemplaba el contrato.

Economía

4,3% caería el PBI durante 2020 mientras la inflación minorista de marzo se ubicaría en 2,5% y en el año acumularía una suba del 40%, según proyecciones de los analistas del mercado.

Dos ejemplos de los precios descuidados

En el caso del aceite, se instrumentó la compra de 1,7 millón de unidades de aceite mezcla de 1,5 litro a diferentes empresas, entre ellas Sol Ganadera SRL y Copacabana SA. Dichos productos (de las marcas Indigo o Ideal) tendrán un costo para las arcas públicas de alrededor de $158 por unidad, mientras que en el programa Precios Cuidados el valor asciende a $121 y el "precio testigo" de la Sigen, $97. En cuanto a los fideos, el Estado comprará cerca de medio millón de paquetes de 500 gramos a las compañías Forain SA, Copacabana SA y Sol Ganadera SRL, a un promedio de $42 por kilo. En el listado que figura en la web de Precios Cuidados, los fideos Canale de 500g se venden a $33. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de $574,5 millones.