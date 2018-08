Una charla sobre la ley de identidad de género, matrimonio igualitario y legalización del aborto terminó en un verdadero escándalo en un colegio religioso de la ciudad de Neuquén luego de que los expositores agredieran verbalmente a los estudiantes que participaban.

El encuentro, desarrollado este viernes por la mañana, tuvo como protagonistas a Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos escritores ultraconservadores que visitaron Neuquén para brindar charlas en rechazo del movimiento feminista.





El viernes último asistieron al colegio secundario A.M.E.N para un debate con alumnos de cuarto y quinto año. Allí, realizaron comentarios homofóbicos y discriminatorios, que fueron cuestionados y repudiados por la mayoría de los adolescentes.

@AgustinLaje me dijo q me faltaban cromosomas y q me ponga a estudiar xq era una nena, siendo q el hoy en mi colegio vino y dijo q los travestis se disfrazaban, que el aborto con percha es propaganda para los medios y q los transexuales tenian retraso mental.

El terrible cuadro se pudo observar a través de la viralización de una serie de videos filmados por los propios jóvenes. En los mismos se pueden escuchar algunas de las frases en medio de los cuestionamientos de los chicos, según informa minutoneuquen.com.

"La homofobia no existe, es un invento idiomático" y "Hay una ley que dice que un hombre disfrazado de mujer es una mujer" son algunas de las expresiones que lanza Márquez. Al ser cuestionados por algunas estudiantes, ellos responden "Sos salida del medioevo nena", "estudien" y las tratan de "tontas".

"No me parece sano que las autoridades del colegio permitan que venga un señor a denigrarnos, nosotros sabemos manejarnos en un ámbito de respeto, pero no me gusta que me pasen por encima, la libertad de expresión no te habilita a faltar el respeto y discriminar", expresó una de las estudiantes de quinto año a LM Neuquén.