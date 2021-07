El Gobierno oficializó ayer la incorporación en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra X.

Así lo hizo con la publicación del Decreto 476/2021 en la edición de ayer del Boletín Oficial. La norma lleva la firma del presidente, Alberto Fernández. El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características de los DNI y de los pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en Argentina el 24 de mayo de 2012.

En este sentido, el decreto indica que "se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría "sexo" en el DNI y el pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino".

"Resulta necesario establecer que pueda consignarse en el DNI así como en el Pasaporte Electrónico Argentino, en la zona reservada al sexo, las nomenclaturas F, M o X, saliendo así del esquema de posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida", dice la norma.

"La nomenclatura X en el campo sexo comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada", detalla el decreto.

Además, el DNI que cuente con la letra X en la zona reservada al sexo "tendrá validez como documento de viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur".

El decreto será aplicable también a aquellas personas nacionales a las que se les hubieran expedido partidas de nacimiento en el marco de la Ley Nº 26.743, "con anterioridad a la vigencia de esta medida, sin perjuicio de lo consignado en la partida de nacimiento en la categoría sexo".

Asimismo, "idénticos derechos" regirán para "las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente", sostiene la publicación.

El Renaper deberá informar sobre las "posibilidades de ver restringido" el "ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en aquellos estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias". Se instruye al Ministerio de las Mujeres a "dictar capacitaciones para autoridades". En un acto en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández reafirmó ayer la convicción de "hacer todo lo que se pueda para seguir avanzando" en la incorporación de derechos y consideró que la sociedad "ideal" será aquella en la que "a nadie le importe el sexo de la gente" y en la que "cada uno encuentre la felicidad a su modo". Télam



"Diversidad"

Fernández asumió que a la comunidad "le costó mucho aceptar la diversidad", entender que "somos todas, todos y todes" y lamentó que en todos los tiempos se haya hecho "algo imperdonable: discriminar y poner en un costado" a quienes eligen encuadrarse en un género diferente a los hasta ahora establecidos.