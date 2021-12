El oficialismo logró imponer ayer, por un voto, en Diputados su nuevo proyecto de reforma del impuesto a los Bienes Personales que elevó de 2 a 6 millones de pesos en mínimo no imponible y pudo así salir airoso en la primera votación en la Cámara baja tras la derrota por el Presupuesto 2022. Al caerse el proyecto ya que tenía media sanción del Senado, y que contaba con el apoyo de Juntos por el Cambio, ahora la iniciativa aprobada en Diputados deberá volver a la Cámara Alta para su sanción definitiva. El Frente de Todos se comprometió a tratarlo la semana próxima.

Según anticipó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, el Senado debatirá el proyecto el martes 29 de diciembre, para que los nuevos valores rijan para el ejercicio 2021.

El dato clave de este nuevo proyecto es que le permitirá al Gobierno equilibrar la pérdida de la recaudación por la suba del mínimo no imponible para los contribuyentes en general con la suba de la tasa de imposición del tributo para todos aquellos contribuyentes con grandes patrimonios o con bienes en el exterior.

El proyecto del Frente de Todos -con dictamen de mayoría tras su aprobación previa en Comisiones- cosechó 127 votos afirmativos en el recinto contra 126 negativos. La ausencia de tres legisladores de juntos por el cambio hicieron la diferencia. Dos estaban ausentes por viajes al exterior, en tanto la otra baja fue por covid-19. Resulta que en los testeos obligatorios antes de comenzar cada sesión en Diputados, dio positivo la diputada nacional del PRO Camila Crescimbeni y no pudo participar de la sesión.

La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.

En el debate se confrontaron dos iniciativas: la que impulsó el Frente de Todos en el Senado, que fue aprobada por unanimidad en octubre y que ahora buscaba convertir en ley la oposición en la Cámara baja; y un nuevo dictamen presentado ayer también por el Frente de Todos en Diputados, que introduce dos modificaciones rechazadas por parte de los bloques opositores.

El proyecto con media sanción del Senado dispone incrementar de $2 millones a $6 millones el mínimo no imponible del tributo y elevar de $18 a $30 millones el valor de la vivienda única que estará exenta del impuesto. El dictamen presentado el lunes por el oficialismo y aprobado en la sesión especial de ayer agrega sobre esa base la aplicación de una alícuota del 1,5% los patrimonios que superen los $100 millones (actualmente es del 1,25%) y otra alícuota del 2,25% sobre los bienes en el exterior. También dispone la actualización a automática anual del mínimo no imponible, por la inflación.

Esta suba fue rechazada por Juntos por el Cambio desde la reunión en la Comisión de Presupuesto para dar el dictamen de mayoría momentos antes de la votación en recinto.

"Tenemos un compromiso muy claro de no aumentar impuestos -insistió el diputado Luciano Laspina, luego en la sesión-. Esta sesión fue pensada para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado, no para inventar nuevas alícuotas o crear nuevos impuestos, como quiere el oficialismo. Como hicieron con el impuesto a la riqueza; ahora aplican la misma receta, y no hacen otra cosa que provocar estampida de nuevos contribuyentes al exterior cuando necesitamos que esos contribuyentes se queden e inviertan en la Argentina. Este dictamen es una gran noticia para Uruguay y su presidente Luis Lacalle Pou: se están llevando los grandes patrimonios de nuestro país para refugiarse de la voracidad fiscal del Gobierno". Con críticas a los parches, desde el interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez, celebró que "la clase media pague menos impuesto".

Derogan la flamante ley minera en Chubut

La Legislatura de Chubut derogó ayer por unanimidad la ley de Zonificación Minera, tal como fue anunciado ayer por el gobernador Mariano Arcioni, después de las protestas, la represión y los violentos incidentes suscitados tras la aprobación de la norma el miércoles pasado, que continuaron hasta ayer. La sesión se realizó vía Zoom, ya que el edificio de la Legislatura quedó seriamente afectado como parte de las protestas que incluyeron daños a edificios públicos, lo que obligó a sesionar de manera virtual. El encuentro, fue presidido por el vicegobernador Ricardo Sastre, con las ausencias de la diputada Tatiana Goic, alineada con el sindicato de camioneros y Emiliano Mongilardi que habían votado en favor de la actividad minera hace 6 días, cuando se hizo el debate de la misma ley que ayer se derogó. El lunes, Arcioni había anunciado públicamente su decisión de impulsar la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada, que generó protestas, represión y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas, y anticipó la convocatoria a un plebiscito "para escuchar a todas las voces del pueblo" en este tema".