Dos conductores de una radio de la capital jujeña que habían sido repudiados públicamente por comentarios violentos y machistas al aire contra una estudiante secundaria fueron exhortados hoy a recibir formación con perspectiva de género, según una intervención de la delegación provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

En San Juan hubo un caso que tomó mucha repercusión de una locutora que denigró a candidatas de la Fiesta Nacional del Sol.

Javier Girón y Gustavo Vargas estarán obligados, además, “a abrir un ciclo dentro del medio radial en el cual transmitirán material sobre igualdad de género para generar conciencia y compromiso social sobre el respeto y la igualdad de oportunidades”, de acuerdo a la resolución dictada por la entidad.

La decisión sobre el caso parte de las “graves manifestaciones" vertidas contra la joven, “fundadas en su condición de mujer”, y de “las expresiones discriminatorias” efectuadas.

Previa audiencia efectuada con los propietarios del medio radial y los dos hombres, el organismo también “resolvió de forma conjunta que la empresa rectificará públicamente las expresiones vertidas por la flagrante violación a la ley 23.592 y 26485 de protección de la mujer frente a la violencia verbal y simbólica ocasionada”.

"Si fuera tu viejo tendrías la jeta hinchada", "te dejaría dos cintarazos marcados", "quédate en tu casa limpiando" y "aprendé a cocinar y a lavar los platos" fueron algunas de las expresiones contra la chica, quien estaba siendo entrevistada tras contactarse con la emisora para aclarar los motivos de una sentada pacífica en la escuela a la que asiste.

El repudio contra los conductores de Radio Norte tomó fuerza en la jornada del sábado, mismo día que los locutores se expresaron sobre lo sucedido y estando al aire se contactaron con el dueño del medio, quien dijo pedir “disculpas” si se faltó el respeto, pero contrariamente incurrió en pedir a los locutores que traten con “cariño” a las chicas, porque por ahí “vienen muy susceptibles”.

Ante las repercusiones del caso, en la jornada del lunes los conductores volvieron a referirse al hecho y con total seriedad ratificaron el pedido de disculpas.

“Después de un ida y vuelta de comentarios, en el que la joven también se exaltó, pensé como padre y no me gustó la manera en la que ella se dirigía con nosotros. Entonces me fui al extremo, así que hago llegar nuevamente nuestras disculpas a la joven y para todo el resto de las mujeres que también se sintieron agredidas", dijo Girón.