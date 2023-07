Apenas días después de que Juan Manuel López —dirigente de JxC— pronosticara que que un gobierno de Patricia Bullrich podría terminar como el de De la Rúa en 2001, ahora un grupo de legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio —que acompañan la candidatura de la ex ministra— publicaron un documento a través del cual exponen “su máxima preocupación” por las expresiones vertidas por parte de dirigentes afines a Horacio Rodríguez Larreta. Lo contradictorio del comunicado es que se difundió justamente tras una larga campaña de críticas y exabruptos desde ese sector contra el jefe de Gobierno porteño.

“Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”, manifestó el comunicado firmado por Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros.

Una de las contradicciones del comunicado se encuentran en lo reciente de la línea de tiempo electoral. Ocurre que en la recta final hacia las PASO de Santa Fe —realizadas el último domingo—, la candidata que se postuló bajo el ala de Bullrich en la interna de JxC por la gobernación, apuntó con dureza contra el candidato referenciado en Larreta: Carolina Losada señaló que Maximiliano Pullaro tenía vínculos con el narcotráfico que golpea con fuerza a la ciudad de Rosario en particular y a la región en general.

Justamente Losada, al mismo tiempo, fue criticada por Amalia Granata. “Me desilusionó. Ella dijo que venía a cambiar la política y al poco tiempo, cuando asumió, lo primero que hizo fue poner a su hermana con el cargo más alto en el Senado. Hace campaña en avión privado y no puede justificar los gastos”, dijo la actual diputada provincial santafesina. “Dijo que iba a acabar con el narcotráfico en Rosario y es mentira”, apuntó Granata contra la periodista. .

Otro pasaje del documento difundido hoy por la coalición opositora señala: “No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector El cambio de nuestras vidas que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO”.

“Contrario a lo que dice esa carta, mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva. Lo demás que tengo para decir ya lo dije en esta columna. Gracias”, refutó Juan Manuel López esta tarde en redes sociales y a continuación compartió el texto de opinión publicado en este medio —Ni todo, ni nada: un poco todos los días—

Acompañado de su compañero de fórmula, Gerardo Morales, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes sus propuestas en materia energética. Lo hizo desde la provincia de Jujuy, donde -al ser consultado por la prensa- también respondió a la carta publicada por los aliados políticos de Bullrich. “Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario. Ni un solo comentario. Ni una sola crítica personal. Ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, dijo Larreta.

Vale recordar que poco tiempo atrás se registraron otras expresiones y acciones desafortunadas hacia Larreta por parte de Patricia Bullrich en las que por ejemplo, se mostró junto a una foto con una estatua del Doctor René Favaloro y acompañó el posteo en redes sociales con el mensaje: “Quise venir acá y rendirle un homenaje a un gran argentino”. La chicana a su adversario en la interna de JxC fue tomada como un golpe bajo desde los diferentes sectores de la política nacional.

Pero según el texto publicado hoy y emitido por los aliados políticos a Bullrich, se refleja una preocupación ante la no retractación del diputado López. “Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois“, dijeron. “Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento”, agregaron luego.

El texto oficial difundido hoy cierra con un mensaje directo al jefe de Gobierno porteño: “Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante”. Y exigieron: “Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública”.

En otra ocasión, Bullrich había apuntado contra la gestión de Larreta en el plano de la educación. “Solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clases en lo que va del año, mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la Ciudad de Buenos Aires, 71. ¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de Argentina. Conmigo, esto se acaba”, planteó entonces Bullrich.