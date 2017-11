En la mira. Amado Boudou, que fue detenido ayer, fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y exministro de Economía. La senadora electa también está en la mira de la Justicia.

El juez Ariel Lijo explicó en una resolución por qué decidió detener a Boudou. Lo acusó junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona del delito de asociación ilícita y lavado de dinero, al declarar ilegal un blanqueo de capitales.



Boudou fue definido como el "jefe de la asociación" integrada por su exnovia Agustina Kämpfer, su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López, socio del exvice.



El juez consideró que Boudou, su amigo y socio y su presunto testaferro con quien conformaron una "asociación ilícita con miras a la obtención de beneficios económicos", pueden "obstaculizar el proceso".



"Mantienen relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la obstaculización del proceso", adujo el juez Lijo.



Según la justicia, la asociación ilícita que encabezó Boudou funcionó desde principios de agosto de 2009, momento en que Boudou asumió como Ministerio de Economía, hasta diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente.



La maniobra investigada contó con un intrincado entramado societario "diagramado para generar una opacidad en las transacciones, algunas de ellas registradas en cuentas en el exterior".



La "organización contó con un grupo societario donde Núñez Carmona, Boudou y Vandenbroele comparten roles de directores accionistas: Habitat Natural SA, Inversiones Inmobiliarias Aspen, Rock Argentina SA, WSM, Beaver Cheek SA, Action Media SA, Vail Investments SA, Embarcaciones Argentinas SA y The Old Fund SA.



Se acusa a Boudou y a Núñez Carmona haber puesto en circulación en el mercado legal la suma "no declarada y de origen ilícito $4.238.900 y U$S795.000" a través del procedimiento de blanqueo para disimular la fuente real de los fondos, y "posteriormente ingresarla, entre otros, al grupo societario que compartían".



Todo inició el 31 de agosto de 2009 cuando José María Núñez Carmona se acogió a aquél régimen de regularización impositiva e ingresó al circuito legal dichas sumas de dinero. Convertido en pesos configuró la suma de $7.267.850, para lo cual tuvo que pagar $72.678,5 para efectivizar dicho acogimiento. Esto posteriormente se reflejó en sus declaraciones juradas del 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, con una modificación en su patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a $7.748.007,49 al finalizar ese período.

La satisfacción de Laura Muñoz

Laura Muñoz, la exmujer de Alejandro Vandenbroele y testigo del caso Ciccone, afirmó ayer que la detención del exvicepresidente Amado Boudou, es "un paso más hacia un país normal". En declaraciones a Canal 9, sostuvo que "la Justicia avanza, investiga y nos va llevando hacia la senda de la verdad. Me parece bien que los que robaron estén presos, porque mientras están en libertad están gastando el dinero que fue de todos nosotros". "Estoy rezando para que esta causa tenga un final en paz", añadió, y recordó que desde que denunció a su exmarido, "fueron años para mí muy duros", porque "la pelea fue totalmente desigual, para mí fue tremenda. Pensé que quizá yo no iba a llegar a este momento, pensé que no lo iba a poder ver". Muñoz subrayó además que "ante cualquier cosa mi prioridad era proteger la verdad, por supuesto que a mis hijos y la vida. Pero proteger la verdad y no dejarme sucumbir por ninguna presión".

Según recordó, "tuve que pasar por muchas pericias psicológicas y psiquiátricas, tuve que pasar por situaciones todas adversas y desconocidas. Los códigos mafiosos a los que estaba expuesta para mí era un mundo desconocido. Por suerte tuve la fortaleza", y "estoy muy orgullosa de, a pesar de todo, haber podido sostener todo esto", agregó. "Yo creo que todos los que cometen un delito tienen que pagar por él y si son funcionarios públicos tienen que ser más duras las penas. Ellos están ahí para darnos el ejemplo, si cometen un ilícito, la ley y la Justicia con todo su peso tienen que ser muy duras", remató.