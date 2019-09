A raíz de una asamblea de pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA) en Aeroparque por reclamos salariales, unos 45 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral fueron cancelados y unos 4.700 pasajeros resultaron afectados.

La reunión de los trabajadores, que comenzó pasado el mediodía, se dio luego de unas demoras en la salida de los aviones por el alerta de una tormenta eléctrica en la terminal aérea metropolitana este lunes por la mañana.

“Entre las 11:30 y 13:30 hubo un alerta meteorológico por riesgo de tormenta eléctrica. Y cuando esto sucede se suspende la carga de combustible en el aeropuerto, lo que demoró las operaciones”, informaron a Infobae voceros de Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado de prensa, desde APLA advirtieron que continuarán con las asambleas en el horario de trabajo hasta lograr un acuerdo. “Hace 11 meses que estamos con las paritarias 2018-2019 vencidas y la empresa se niega a negociar un acuerdo salarial que recomponga los ingresos de los trabajadores. De este modo, quedamos muy atrás de la inflación registrada en este plazo”.

Y explicaron: “Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente. Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria”.

En su cuenta de Twitter, APLA había alertado sobre la asamblea un día antes. “Hemos sido prudentes y buscado métodos alternativos para hacer conocer nuestro reclamo. Las autoridades de la empresa y del Ministerio de Transporte se han mostrado indiferentes. El último Acuerdo de un año fue en 2017. Hemos sido pacientes. Este Lunes 30 se cierran los plazo”, tuitearon.

La medida de fuerza de hoy tiene como antecedente inmediato una similar el martes 24 de septiembre, cuando una asamblea del gremio de pilotos de Austral (UALA) que se extendió por seis horas derivó en la cancelación de 12 vuelos que afectaron a 1.000 pasajeros, en tanto hubo demoras en otros por el efecto arrastre de esas cancelaciones. Parte de los pasajeros pudieron ser reubicados en diferentes vuelos, pero la reprogramación generó demoras.

En aquella oportunidad, se produjo de manera simultánea con un paro del call center, motivo por el cual los pasajeros no pudieron ser informados de cuál era la situación y que solución podía ofrecerles la empresa.

La medida de fuerza del call center arrancó el día 16 de este mes, y concluyó el 27 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Afectó la atención de más de 120.000 llamados de clientes de la compañía.

En un comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas afirmó que “el call center tiene 198 empleados” y que “el reclamo era en rechazo de una supuesta tercerización de servicios, pero Aerolíneas no tiene en sus planes hacer tal cosa”. Luego, agregaron: “Lo que la compañía está haciendo es contratar una empresa especializada en escucha, moderación y atención de consultas en redes sociales, ámbito en el que no opera el call center, que se especializa en atención telefónica”.

Desde empresa pidieron que este lunes los pasajeros llamen al call center antes de dirigirse a Aeroparque para reprogramar sus vuelos.

No se descarta que este conflicto termine afectando las operaciones también en la terminal de Ezeiza.