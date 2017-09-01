galería Hace 1 hora Postales de la Plaza de Mayo 1 de 8 | DYN71, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO. FOTO:DYN/CARLOS GRECO (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) 2 de 8 | DYN68, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO. FOTO:DYN/CARLOS GRECO (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) 3 de 8 | DYN73, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO. FOTO:DYN/CARLOS GRECO (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) 4 de 8 | DYN57, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO. FOTO:DYN/CARLOS GRECO (DYNnull) 5 de 8 | DYN205, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO.LUIS DELIAFOTO:DYN/PABLO AHARONIAN. (DYN ) 6 de 8 | DYN59, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO.FOTO:DYN/LUCIANO THIEBERGER. (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) 7 de 8 | DYN59, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO.FOTO:DYN/LUCIANO THIEBERGER. (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) 8 de 8 | DYN62, BUENOS AIRES 01/09/2017, ORGANIZACIONES SOCIALES Y FAMILIARES DE SANTIAGO MALDONADO, EL JOVEN DESAPARECIDO HACE UN MES, RECLAMAN SU APARICION CON VIDA DURANTE LA MARCHA EN PLAZA DE MAYO.FOTO:DYN/LUCIANO THIEBERGER. (DYN, Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company) Por:Redacción Diario de Cuyo Caso Santiago Maldonado