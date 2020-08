Una decena de focos de incendios forestales se registraban hoy en distintas zonas de las sierras cordobesas del valle de Punilla donde, según los datos oficiales, nueve personas debieron ser evacuadas por riesgos en sus viviendas.



Los principales focos de incendios se ubicaban en el corredor de la ruta provincial 34 y afecta a las zonas de Icho Cruz, Las Jarillas, San Antonio de Arredondo, Tanti y Villa Nueva, que son localidades que rodean a la ciudad turística de Villa Carlos Paz, en tanto también se reportó otro foco en Altos del Durazno, en el valle de Calamuchita.



"La situación es muy complicada. Los incendios son muy dinámicos; minuto a minuto y las condiciones climáticas por los fuertes vientos no nos favorece", manifestó a Télam el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha.



En este sentido, consignó que, desde las 7:30 de hoy, se comenzó con el trabajo aéreo con aviones hidrantes y helicópteros de la provincia y del Gobierno nacional.



Asimismo, detalló que desde anoche permanecen evacuadas nueve personas por el riesgo de incendio en sus viviendas en Tanti.



En tanto ocho bomberos debieron ser trasladados preventivamente a un centro asistencia, con afecciones en sus vías respiratorias como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono emitido por la densa nubosidad de humo.



Mientras, el fuego se extendía a través de la forestación combustible de los secos pastizales y bosques serranos.



Concha sostuvo que toda la estructura del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil está afectada a los distintos focos, y que "el principal esfuerzo está puesto en las zonas que presentan riesgos de viviendas".



Alrededor de 200 bomberos, 37 unidades livianas y 17 pesadas están distribuidas en los distintos focos que conforman "perímetros de muchos kilómetros y con algunos frentes de fuego extensos a los que, en algunos casos, no hay posibilidad de acceder con vehículos", graficó el titular de Defensa Civil, quien añadió que, "por el momento, no están previstas más evacuaciones".