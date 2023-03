El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó hoy el nuevo Índice Crianza (IC) que elaborará el Indec y anticipó que pedirá a la Corte Suprema que, a partir de su publicación, sea utilizado como referencia en los litigios por cuota alimentaria.



En un acto realizado en la sede central del Banco Nación, el titular del Palacio de Hacienda dijo: "Quiero pedirle a la Corte Suprema que, a partir de la publicación del Índice, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la Justicia de Familia para que nosotros como Estado asumamos la responsabilidad de dar certeza y para que los papás cumplan con sus obligaciones".



El Índice Crianza será un nuevo relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que medirá el costo de bienes y servicios esenciales en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.



De esta forma, la nueva publicación revelará mensualmente el costo que tiene la crianza de niños, con el objetivo de convertirse en referencia para la Justicia de Familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias que los padres deben abonar para cubrir las necesidades de sus hijos.



"A través del IC se podrá informar a jueces, abogados y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos", detalló el Ministerio de Economía en un comunicado.



Actualmente, a la hora de establecer la cuota no hay un monto determinado legalmente, sino que varía según los gastos y necesidades de cada caso y los ingresos del y la progenitora, siempre de acuerdo a la evaluación e interpretación del magistrado.



En su exposición, Massa detalló que en Argentina hay 3 millones de niños y un 1.600.000 madres que no reciben la cuota alimentaria que les corresponde.



En ese sentido, el titular de Economía sostuvo que "$417.300 millones es la deuda que hoy es exigible por madres que sufren desde violencia económica hasta ignorancia de la Justicia".



Massa destacó que la decisión de pedirle al Indec la elaboración del Índice Crianza es "para decirle a la Justicia, y a la sociedad toda, que esos 3 millones de chicos necesitan transporte para ir a la escuela y comer todos los días y no puede ser que estén sometidos a que sus madres pidan prestado y vivan sobrendeudadas".



"Esos $417.000 millones (que los padres no aportan) son los que terminan yendo a pedir prestado a otro lado", agregó el ministro.



Respecto a la elaboración del Índice y su fecha de publicación, fuentes oficiales señalaron a Télam que el Ministerio de Economía encomendó al Indec “la construcción de un indicador que valorice una canasta de consumo para la manutención y cuidado de la primera infancia, la niñez y la adolescencia".



En ese marco, la dependencia oficial se encuentra desarrollando la metodología de cálculo, que contendrá los bienes y servicios básicos necesarios para proporcionar alimento, vestido y educación, además de las tareas de cuidado que requieren las personas menores de edad para su desarrollo integral, según precisaron las fuentes consultadas.



En el acto llevado a cabo en el Auditorio del Banco Nación, el titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; la Directora Nacional de Economía Igualdad y Género, Sol Prieto; el titular del Indec, Marco Lavagna, y la titular de la entidad bancaria oficial, Silvina Batakis, entre otros.



En línea con los datos aportados por Massa, Prieto añadió que “en el tercer trimestre de 2022 hubo más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños y sin presencia de cónyuge (monomarentales), lo que representa al 11,7% del total de hogares”.



En ese sentido, precisó que en esos hogares viven más de 3.000.000 niños, y entre las jefas de hogares monomarentales, el 26,1% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 4,6% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia.



De acuerdo a datos de Unicef, el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre de los niños no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos seis meses, y el 12% sólo recibió cuota alimentaria algunos meses.



Para la confección del IC se podría tener en cuenta que el 59% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos; y que el 73% de estos hogares usa el crédito para comprar comida o medicamentos.



Durante su intervención, Prieto sostuvo que el Índice Crianza "viene a visibilizar y poner en agenda este problema económico y además crea un valor de referencia. Va a ser una herramienta pionera a nivel continental y mundial en tanto estimación oficial".



La cuota alimentaria es una suma de dinero obligatoria que los padres o madres que no conviven con sus hijos deben enviarle al padre o madre conviviente.



La contraprestación no es sólo por alimentos sino que incluye los gastos de manutención, educación, esparcimiento, ropa, vivienda, salud, y el desarrollo de una profesión u oficio.