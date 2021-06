El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la gerenta general de Educ.ar, Laura Marés, presentaron hoy la implementación de la plataforma educativa Juana Manso que cuenta con aulas virtuales, videollamadas y un repositorio de recursos de acceso libre y gratuito, y anunciaron un proyecto de ley para garantizar el derecho a la conectividad.



La plataforma Juana Manso forma parte del Plan Federal desarrollado por el Ministerio de Educación y consta de aulas virtuales, un espacio de formación y un repositorio federal que incluye recursos educativos abiertos y una biblioteca digital.



“Esta plataforma tiene un elemento fundamental que se vincula a la gratuidad de la navegabilidad, desde los celulares no consume datos”, dijo Trotta en la sede de Educ.ar, el portal educativo la cartera, ubicado en el predio de la ex ESMA.



En este sentido, el ministro remarcó “el compromiso de Enacom, pero también de las tres empresas de telefonía celular, no es que el Estado está pagando esa conectividad, sino que las empresas de telefonía celular asumen el costo de toda la transmisión de datos porque estamos en territorio argentino y utilizamos los servidores de Arsat”.



Además, destacó la construcción “colectiva, federal, y horizontal” de la plataforma, en la que se convocó a las 24 jurisdicciones educativas con la intención de mejorar la respuesta pedagógica en los momentos de alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad, así como también para la escuela de la post pandemia.



Una de las nuevas herramientas del portal es la posibilidad de realizar videollamadas de forma gratuita, lo que “va a permitir democratizar mucho más el acceso a respuestas sincrónicas sin consumir datos”, indicó Trotta.



De la presentación también participó la gerenta general de Educ.ar, Laura Marés, quien afirmó que lo sincrónico no es la única propuesta efectiva para garantizar el aprendizaje.



“Hay muchos estudios sobre los efectos negativos de la videollamada constante, la fatiga del Zoom, la exposición de la privacidad que no siempre los estudiantes están preparados”, dijo, y advirtió que “es riesgoso asimilar la no presencialidad al Zoom directamente, hay un montón de cosas en el medio que tienen muchos sentidos, y nosotros apuntamos mucho en el aprendizaje de la autonomía, a que la plataforma sea una herramienta de educación extendida”.



En los próximos meses se implementará un chat educativo con el propósito de facilitar el vínculo entre la escuela y sus estudiantes en el marco de una agenda de soberanía educativa y tecnológica, atendiendo al resguardo de la información por parte del Estado para evitar que “los datos sean utilizados desde una perspectiva de mercantilización del derecho a la educación”, señaló el ministro.



La plataforma se encuentra operativa en siete provincias y se pretende alcanzar a todos los establecimientos educativos del país que la necesiten, ya sean de gestión pública como privada.



Actualmente hay cerca de 200.000 alumnos activos y 15.000 docentes, mientras que se espera a fin de año a llegar a 10 provincias, 100.000 docentes y un millón de alumnos en un proceso de escalabilidad creciente.



Durante la conferencia, la gerenta de Investigación e Innovación de Educ.ar, Cecilia Sagol, mostró el funcionamiento de la plataforma y explicó los dos servicios esenciales: las aulas virtuales y el repositorio de contenidos, que abarca textos, videos, imágenes, juegos interactivos y libros.



A través de las aulas y del repositorio, los docentes podrán armar sus clases a distancia, publicar contenidos y tareas para sus estudiantes, comunicarse en forma virtual por mensaje o videoconferencia y calificar las tareas.



Sagol detalló que mientras cualquier persona puede acceder al repositorio, las aulas virtuales se tratan de espacios cerrados a los que se puede acceder sólo con un usuario validado con el objetivo de proteger la seguridad de los estudiantes y docentes.



Por otro lado, la gerenta de contenidos de Educ.ar, Mayra Botta, subrayó el componente de capacitación docente de la plataforma que diseñado “para acompañar a docentes y directivos en el uso y apropiación significativa de estas herramientas y entenderlas como espacios de construcción de conocimiento”, y explicó que desarrollaron “una serie de cursos que van desde el diseño y planificación en entornos virtuales hasta cómo acompañar a los estudiantes".



La plataforma se inscribe en el marco general del Plan Federal Juana Manso, que fue diseñado por el Ministerio de Educación para promover, acompañar y brindar los medios para el uso de tecnologías en el sistema educativo argentino tanto en el corto y mediano plazo en contextos de aislamiento parcial o total, como para el largo plazo para optimizar la enseñanza.



A su vez, la plataforma se enmarca en “una de las propuestas legislativas que va a presentar nuestro gobierno que se vincula a una Ley de Conectividad”, adelantó el ministro, y reveló que el proyecto de ley tendrá como ejes principales “garantizar la gratuidad de la navegabilidad educativa, robustecer la responsabilidad que tiene el Estado en la distribución de dispositivos tecnológicos, netbooks, a los estudiantes para democratizar y reducir la brecha digital, el avance de la conectividad en las escuelas, y establecer la tarifa de conectividad desde una perspectiva social”.



“La pandemia iluminó la desigualdad como también deja en claro que es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar derechos”, agregó.



En la misma línea, Marés expresó que el objetivo del proyecto de ley es “asegurar el seguimiento de las cuatro líneas del Plan Federal, la compra de computadoras, la conectividad de las escuelas, la plataforma y la formación docente en el uso de tecnologías, para evitar que pase lo que pasó anteriormente que se discontinúen las entregas de computadoras a cada año de la secundaria”.



En la presentación también estuvo presente de forma virtual la ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, y se mostró en vivo cómo transcurría una clase de la Escuela Primaria Nº3 de Zapala a través de la herramienta de videollamada de la plataforma Juana Manso.



El Plan Federal Juana Manso fue presentado por el presidente Alberto Fernández el 4 de mayo y brindará 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad, con una inversión de 20.000 millones de pesos.



La primera entrega de 80 mil equipos está prevista para fines de julio.



También se informó que la fabricación de las netbooks generará 2.000 puestos de trabajo y se llevará a cabo en plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y en las provincias de Tierra del Fuego y Buenos Aires.