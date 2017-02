Los dirigentes que quieran ser precandidatos en las primarias de agosto próximo tendrán tiempo para fijar un nuevo domicilio en el padrón electoral hasta el 25 de abril, con posibilidad de reclamos hasta el 19 de mayo, fecha que tiene en vilo a varios espacios políticos cuyas figuras aún no definieron en qué jurisdicción competirán, como el caso de la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió.



Según fuentes de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el 20 de abril será ‘la última fecha en que se tomarán todos los cambios hechos en el domicilio‘ de los ciudadanos mayores de 16 que figuran en el padrón electoral, y la publicación del padrón provisorio será el 5 de mayo, como estipula la ley (180 días antes de la elección). Luego, hasta el 19 de mayo ‘es el tiempo para los reclamos de cada ciudadano si ve que el padrón no registra el cambio de su domicilio legal‘, hasta que la publicación del padrón definitivo de 2017 sea publicada el 14 de julio (casi un mes antes de las elecciones primarias).



CNE recordó que el domicilio es un requerimiento necesario pero no suficiente, ya que se debe acreditar residencia ‘por cualquier medio de prueba, excepto la testimonial‘ -es decir, constancia que no dependa de testigos-, según el artículo 34 de la ley de partidos políticos. Quienes tengan un domicilio actual en un distrito diferente al cual tienen previsto presentar su precandidatura deberán hacer el cambio días antes del 25 de abril. Carrió ya anunció que ‘en marzo‘ definirá el lugar en el que competirá en las primarias, algo que desde el PRO bonaerense señalan que es motivado porque su domicilio actual sigue siendo el de la porteña avenida Santa Fe. En el caso de la expresidenta Cristina de Kirchner, cuando en 2005 quiso ser candidata a senadora por Buenos Aires -y no renovar su banca por Santa Cruz-, pudo hacerlo sin modificar su domicilio porque la Constitución exige que para la Cámara Alta pueden competir quienes hayan nacido en el distrito sin importar su último domicilio, por lo tanto se dio el caso que votó en aquel comicio en Río Gallegos a pesar de postularse por la representación bonaerense. Télam