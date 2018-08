El hecho se produjo en la tarde del martes en la Plaza 25 Mayo, frente a la catedral de la ciudad de Santa Fe, cuando tres sujetos intentaron desarticular por la fuerza a un grupo de personas que, con pañuelo verde, se manifestaban a favor del proyecto de ley que se definirá este miércoles en la cámara de Senadores de la Nación.





Sin mediar palabra, tres sujetos, dos ya identificados como Fabio Augusto Mandrilli y Daniel Segovia Carrasco, comenzaron a empujar y a golpear a todo aquel que se hallaba en la plaza con el pañuelo verde. Varias mujeres fueron víctimas de la brutal golpiza.

Por su parte, la agrupación "Juntas y a la Izquierda" y el MST denunciaron el mismo martes la feroz agresión de los dos hombres.

¡A donde vayan los iremos a buscar! Desde Juntas y a la Izquierda y el MST repudiamos enérgicamente los hechos violentos y agresivos en el pañuelazo que impulsamos hoy en al catedral de Santa Fe, en el marco de la pelea por el Aborto Legal.Una organización NEO-NAZI “Bandera Vecinal”, agredió y golpeó a estudiantes que estaban en la plaza colgando telas verdes. Estos fachos machirulos actuaron con total impunidad, amparado y en complicidad con la policía que desde que empezó el pañuelazo nos amenazaron.Creemos que estos ataques son producto de la pelea que venimos dando en las calles. Esta ola feminista y disidente no para de crecer y se viene radicalizando.No solo quiere el derecho al Aborto sino que cuestiona y combate a todo este sistema machista patriarcal y a todas sus instituciones retrogradas y represivas. Al canto de “A donde vayan los iremos a buscar” no nos dejamos amedrentar y responsabilizamos al Estado de la integridad física de nuestres militantes y todos los estudiantes presentes.Mañana 17 hs llamamos a conferencia de prensa en Uhlala . ¡Ni un paso Atrás! #8ª aborto legal Publicado por Juntas y a la Izquierda - Santa Fe en Martes, 7 de agosto de 2018

"Desde Juntas y a la Izquierda y el MST repudiamos enérgicamente los hechos violentos y agresivos en el pañuelazo que impulsamos hoy en al catedral de Santa Fe, en el marco de la pelea por el Aborto Legal.





Una organización NEO-NAZI "Bandera Vecinal", agredió y golpeó a estudiantes que estaban en la plaza colgando telas verdes. Estos fachos machirulos actuaron con total impunidad, amparado y en complicidad con la policía que desde que empezó el pañuelazo nos amenazaron.

Creemos que estos ataques son producto de la pelea que venimos dando en las calles. Esta ola feminista y disidente no para de crecer y se viene radicalizando. No solo quiere el derecho al Aborto sino que cuestiona y combate a todo este sistema machista patriarcal y a todas sus instituciones retrogradas y represivas. Al canto de “A donde vayan los iremos a buscar” no nos dejamos amedrentar y responsabilizamos al Estado de la integridad física de nuestres militantes y todos los estudiantes presentes. Mañana 17 hs llamamos a conferencia de prensa en Uhlala . ¡Ni un paso Atrás! #8ª aborto legal".