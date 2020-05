La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una harina de maíz marca "La Despensa", luego de constatar presencia de ratas donde se fabricaba.

Mediante la Disposición 3581/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la comercialización de la harina de maíz para cocción rápida marca La Despensa por no cumplir con la normativa vigente.

La investigación comenzó cuando desde el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, durante la revisión de alimentos entregados por el Programa/Plan a comedores escolares, detectó la presencia de elementos extraños en el interior de la harina mencionada.

Por ese motivo, se inspeccionó la fábrica donde se produce la harina donde se detectó "no conformidades edilicias y heces de roedores", además se informó que la planta "no tiene hermeticidad, posibilitando el acceso de roedores y no cuenta con manuales de BPM y de limpieza", por lo tanto, se clausuró el lugar en forma inmediata.

Por eso, se decidió: "Prohíbese la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como 'Harina de maíz para cocción rápida', marca: La Despensa RNPA Nº 02-559421, Alimentaria San Carlos SA".