Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Argentina cayeron en julio un 5,8% respecto al mismo mes del año anterior y acumulan un descenso del 3,2% en los primeros siete meses del año debido a la "pérdida de poder adquisitivo" de la población, según datos del sector.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó además que el consumo bajó un 0,8% respecto a junio, algo "significativo" para la entidad porque julio es un mes donde las ventas suben, ayudadas por las vacaciones de invierno en el país austral.



Sólo el 23,2% de los comercios consultados por la CAME tuvo alzas interanuales. Para la CAME, las vacaciones ayudaron a "frenar el impacto negativo", así como un dólar "más quieto".



Fuente: Efe