La directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernada Raverta, no descartó el desembolso de un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como continuidad de este bono extraordinario para las familias que se vieron afectadas por la pandemia de coronavirus. "El Estado va a seguir estando presente con la mejor herramienta que podamos aplicar. Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma", sostuvo.

"Estamos pensando como sigue aunque hoy no tenemos precisiones. El IFE arrancó como una medida excepcional para las familias que no tuvieron ingresos estables. Con el tiempo de la pandemia se pensó un segundo pago donde decidimos bancarizar a todos los que no tenían un CBU. Ahora vendrá el tercer pago por decisión del presidente Alberto Fernández. El Estado va a seguir estando presente con la mejor herramienta que podamos aplicar. Cuál será, hoy no lo sabemos. Puede ser un IFE cuatro o de otra forma", explicó Raverta.

En ese sentido, confirmó que "analizaban el impacto" de este beneficio, que "no sólo llega a la persona que lo cobra, sino que además impacta en la economía con 90 mil millones de pesos que se gastan en negocios de proximidad". E insistió: "De alguna forma seguiremos presentes".

Respecto a lo que vendrá luego de la pandemia, Raverta consideró que necesitarán "una mirada más institucional y más integral", en un contexto que "puso en relieve la desigualdad de Argentina". Uno de los temas, indicó la funcionaria, será "resolver el tema habitacional".

"La post pandemia requiere un esfuerzo y una inteligencia común de los distintos organismos. Pensar en pequeña obra pública para lograr por un lado terminar con la precariedad habitacional de no tener agua potable, invertir en infraestructura urbana para además generar puestos de trabajo y poner en marcha la economía. Debemos ser inteligentes con políticas públicas que abarquen varios factores. Ese es el desafío", aseguró a minutouno.com.ar.

Otro de los ejes, agregó, será "la creación de puestos de trabajo". Y sumó: "Tenemos que poner sobre la mesa el Plan Procrear que además de lograr el sueño de la casa propia genera trabajo a partir de la construcción. Por otro lado, generar líneas de crédito para el consumo".

"Durante el gobierno de (Mauricio) Macri, las familias se endeudaban para pagar comidas o servicios. Antes de eso la tarjeta Argenta se usaba para ir a conocer las Cataratas o comprar una computadora para los nietos. Debemos pensar el consumo en base a eso, para poner la idea del crédito al consumo de bienes para desarrollar la economía nacional. En estos tiempos todos necesitaron de alguna forma del Estado. Estamos de acuerdo de que el Estado tiene que intervenir para que nos desarrollemos y podamos crecer", consideró.