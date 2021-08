Los rumores sobre un posible embarazo de Fabiola Yañez comenzaron a mediados de agosto cuando la Primera dama compartió una serie de fotos en sus historias de Instagram desde Misiones durante el acto de presentación del Plan Previaje. Allí se la veía con un vestido gris con manga 3/4 y falta cubriendo la rodilla. Sobre la cintura tenía un moño negro con una tira del mismo color rodeando el modelo.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el outfit de Yañez sino la posición de sus manos en una de las fotos, tomándose la panza, lo que hizo que los rumores se replicaran.

Por primera vez, a dos semanas de esas imágenes, el presidente Alberto Fernández se refirió al presunto embarazo con una misteriosa frase durante su entrevista en Radio 10.

Para indagar sobre el tama, el periodista Pablo Duggan le preguntó: "Usted sabe que yo fui papá. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es... Si quiere la contesta y si quiere no, ¿usted está preparado?".

Y Alberto Fernández respondió: "Mirá, para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma".

Duggan insistió en saber si había novedades sobre el supuesto embarazo de Fabiola Yañez y Alberto, lejos de un "no" rotundo, respondió: "No sabemos. Esperemos, esperemos”.