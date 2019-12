En la conferencia de prensa que brindó ayer en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, destacó que el proyecto enviado al Congreso de la Nación comprende un paquete de medidas para la seguridad social, que entre otras establece la protección de "los jubilados que cobran la mínima". Se les va a entregar "un bono de $5.000 en los meses de diciembre y enero".



El bono "alcanza a quienes perciben el haber mínimo pero respetando las escalas; quienes perciben un poco más de la mínima también reciben algo para que las escalas no se modifiquen".



Los bonos de $5.000 serán percibidos por unos 4,5 millón de jubilados y pensionados. Uno se abonaría el próximo lunes 30. Son unos 3 millones que cobran el haber mínimo de $14.068 brutos y 1,5 millón de pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que reciben entre el 70% y 80% del haber mínimo.



Además, quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $5.000 superior a la mínima (hasta $ 19.068), recibirán un bono por la diferencia porque habrá un "piso garantizado" para los que ganan por encima de la mínima, de tal manera que no queden por debajo de los que perciben el haber mínimo. Por ejemplo, quienes hoy cobran $16.068, recibirán un bono de $3.000.



Este plus se dará en medio de un congelamiento por 180 días del actual sistema de movilidad jubilatoria, que se ajusta por inflación, mientras se elabora "otro consistente y razonable", afirmó el ministro.



Así especifica el articulo 51 del proyecto de ley que determina que los incrementos "para la totalidad" de las jubilaciones y pensiones del régimen general o de los regímenes especiales será fijado trimestralmente por el Poder Ejecutivo, "atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos".



El proyecto enumera los regímenes especiales que quedan con la movilidad suspendida. Por ejemplo, los jubilados docentes nacionales, docentes universitarios nacionales e Investigadores Científicos y Tecnológicos ( ley 22.929), según lo casos, tienen una jubilación móvil equivalente al 82 o 85% de la remuneración total, que se actualiza a través de un índice que toma en cuenta la variación de los salarios de los trabajadores activos del sector.



La mayoría de esos sectores tienen un reajuste semestral que se aplica en marzo y septiembre de cada año a través de un índice que se elabora por la variación de los salarios de cada sector del primer y segundo semestre.



El lunes pasado, el presidente de los argentinos Alberto Fernández había anunciado los dos bonos de cinco mil pesos a cobrar en diciembre y enero para jubilados que perciben la mínima, y uno de dos mil pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que será otorgado antes de fin de año.



Cese de preventiva



El Tribunal Oral Federal 4 ordenó ayer el "cese de la prisión preventiva" del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, en el marco del juicio que se le sigue por "asociación ilícita". La defensa había solicitado que cesara su detención preventiva -que cumplía bajo la modalidad de detención domiciliaria- a la luz de las nuevas normas que instan a los magistrados a optar por medidas menos lesivas.