El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó hoy que la Ciudad presentará un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto desde el lunes por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo al presidente Alberto Fernández.



Por otro lado, el alcalde porteño rechazó el despliegue "del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado con nosotros y ajustado a las leyes vigentes", en referencia a la decisión de la Nación de desplegar efectivos para controlar el cumplimiento de las nuevas medidas de restricción a la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana.



"Ayer, el Gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año", reclamó Rodríguez Larreta durante la conferencia de prensa que ofreció este mediodía en la sede del Ejecutivo junto a parte de su Gabinete.



En ese sentido, consideró que "es la primera vez desde el inicio de la pandemia que están tomando una medida que afecta a millones de personas sin siquiera consultarnos, sin siquiera dialogar un minuto sobre lo que pensaban hacer".



"Esta no es la mejor manera de cuidar la salud de la gente", completó.



Respecto de la suspensión por 15 días de la asistencia a clases de los alumnos en el Área Metropolitana, sostuvo que su "convicción es que los chicos y chicas tienen que estar el lunes que viene en las aulas y mi responsabilidad es hacer todo lo posible para que eso suceda".



"Tenemos, antes del lunes, tres días para tener el diálogo que no pudimos tener con el Gobierno nacional. Yo le propongo al Presidente reunirnos esta misma tarde para discutir, con la evidencia y con las recomendaciones de los expertos, cómo hacer para que los chicos el lunes estén en las aulas", afirmó.



No obstante, informó que "también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema" para frenar la medida y reiteró que su "responsabilidad es hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar las clases presenciales".



Por otra parte, Rodríguez Larreta se quejó por la "falta de consulta" del Presidente respecto a las medidas relativas a la nocturnidad, la actividad comercial y recreativa, y la circulación.



"Nuestra posición es que hubiésemos esperado al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada, que es lo mismo que dijo ayer la Ministra de Salud de la Nación", agregó.



"Ahora, un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional tiene fuerza de ley y, por supuesto, está por encima de la legislación local y debe cumplirse", remarcó.



No obstante, rechazó "totalmente la participación del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado con nosotros" y manifestó que "la Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias. Y siempre vamos a defender nuestra autonomía".