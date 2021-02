Desde la oposición apuntaron con dureza contra Ginés González García y pidieron que el Gobierno difunda la lista de los "vacunados VIP".

"No hay listas VIP posible, un bochorno, una vergüenza. Hay un protocolo que cumplir. Que venga al Congreso el jefe de Gabinete con la lista VIP completa. Nadie tiene coronita", escribió en redes Mario Negri, titular del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, reclamándole explicaciones directamente a Santiago Cafiero.

En un sentido similar se expresó el diputado Luis Petri (Juntos por el Cambio), quien pidió que se hagan "públicos los listados de las personas que acceden a la vacuna y por qué razón". "Eso garantiza transparencia y es el mejor antídoto contra el tráfico de influencias y los acomodos políticos. Vamos a reclamarlo por ley", explicó.

Uno de los más duros fue su compañero de bancada, Ricardo Buryaile, quien se refirió a los funcionarios nacionales como "incorregibles" y "caraduras", y calificó a Ginés de "impresentable". "No alcanzaba con burlarse de la gente vacunando militantes, instalaron un vacunatorio trucho para los compañeros. Eso sí, te hablan de solidaridad", lanzó.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, consideró que con la renuncia del ministro "no alcanza. Todos los secretarios conocían la existencia del vacunatorio VIP. Todos deben renunciar". En la misma sintonía, Alfredo Cornejo remarcó que "acá falló todo el Gabinete, por acción u omisión".

"Esto es una ofensa al personal de salud y docentes, que han enfrentado la pandemia desde el día uno sin ningún privilegio. También a nuestros adultos mayores que siguen esperando para poder vacunarse y, de una buena vez, vivir más aliviados. Desde el radicalismo y Juntos por el Cambio exigimos que hoy mismo el Presidente explique este bochorno y ponga a disposición la información de los protocolos de vacunación que hasta ahora ocultó", escribió en Twitter el diputado mendocino.

En tanto, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le habló directamente a Alberto Fernández. "Presidente, ¿usted desconocía que se vacunaron (el sindicalista Hugo) Moyano y su familia? ¿No sabía que inscriben para vacunarse en locales de La Cámpora? ¿Sabía que toda la oligarquía K usó el privilegio del poder? Queremos conocer la lista de vacunados en el país y el protocolo de prioridades", dijo.

"Las vacunas se compran con el esfuerzo de los argentinos y el ministro de Salud las reparte como si fueran de su propiedad. Es una vergüenza que las vacunas sean para los amigos del poder. Esto merece una sanción ya", agregó.

En medio de la polémica por las dosis de la vacuna Sputnik V que fueron destinadas a militantes políticos o personas que no son trabajadores esenciales en el interior, dirigentes de la oposición reclamaron una pena de hasta seis años de prisión para los funcionarios que las autoricen. El proyecto fue presentado por la diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann, quien pide que se incorpore al Código Penal el delito contra la seguridad pública por uso indebido de vacunas.

Solá, en el hospital

El canciller Felipe Solá, de 70 años, se vacunó ayer contra el coronavirus en el Hospital Posadas, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Había recibido la recomendación de vacunarse a la brevedad, debido a compromisos habituales derivados de su función.

¿Y Moyano?

También habrían sido vacunados Hugo Moyano (77 años), su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, que tiene 20 años y vive con ellos bajo el mismo techo. El director de una obra social sindical importante aseguró que la única manera de conseguir las vacunas es a través del Estado, "con ayuda política".

Protagonistas

EDUARDO VALDÉS - Diputado nacional

Nunca pensé que estaba haciendo "algo ilegal" sino "que estaba cuidando a otros". Lamento si soy "responsable de la estabilidad de García". "Nunca le sacaría la vacuna a nadie. Lo hice porque viajaba a México y pensé que tenía que llegar vacunado".

PATRICIA BULLRICH - Titular del PRO

"En Argentina hay dos clases de personas: los ciudadanos que pagan impuestos y los amigos del poder, que van al Ministerio y se vacunan". González García "es el responsable y debe tener sanción por utilizar la vacuna como si fuera de su propiedad".

HEBE DE BONAFINI - Madres de Plaza de Mayo

"Yo no lo quiero nada al ministro (González García. Es de lo que no funciona". En cuanto a los posibles reemplazos, Bonafini destacó a Daniel Gollán: "Sabe mucho y está todo el tiempo en la calle". Sobre Carla Vizzotti, aclaró: "No tengo nada que decir".

MARIO ARCE - Diputado radical

"Con escasas vacunas y un gobierno que promete y no cumple, aparecen amigotes del poder que le dicen al resto de la población vulnerable: nosotros nos vacunamos primero, ustedes sigan esperando. Menos mal que la salud es algo serio para el oficialismo".