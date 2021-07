Un apostador acertó todos los números y se llevó uno de los millonarios pozos del Quini 6. El jugador, oriundo de Villa María, provincia de Córdoba, acertó todos los números y se lleva el pozo récord de $362.830.402,62.

El boleto ganador se vendió en la agencia 174 de la ciudad cordobesa, ubicada sobre la Calle José Ingenieros del centro.

El agenciero, Jorge Ortega, contó a Cadena 3 que revisó jugadas habituales y que cree que se trata de un comprador ocasional y no habitual.

Además, destacó que están hace más de 50 años y que habían vendido todos los premios menos ése.

"La verdad es que hace menos de una horita que me enteré. La gente empezó a mandar mensajes. No me confirmó aún la Lotería, pero lo que dicen las noticias y Lotería de Santa Fe es que aparentemente somos nosotros", destacó.

Y cerró: "Nunca esperé que fuera un premio tan grande".

El próximo domingo, en total, habrá en juego 203 millones de pesos. En el Tradicional salieron los números 05-19-11-41-16-25.



En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 20-15-25-02-08-26. El pozo quedó vacante, por lo que en el próximo sorteo será de $35.000.000. Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-30-44-35-17-07.



No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado queda en $66.826.272. En el Siempre Sale hubo 47 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números 11-15-30-40-25-22. Cada uno de los ganadores cobrará más de $256.742,42.