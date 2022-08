Las exportaciones de minerales alcanzaron en julio último los U$S 291 millones y acumularon así U$S 2.209 millones durante los primeros siete meses del año, lo que representó un aumento del 31% en comparación con el mismo periodo de 2021, y el nivel más alto en nueve años.

Además, las exportaciones mineras marcaron 17 meses consecutivos con variaciones interanuales positivas, alcanzando el nivel más alto para el acumulado de los primeros siete meses del año desde 2013, cuando contabilizaron U$S 2.269 millones.

En función de estos datos difundidos por la Secretaría de Minería de Argentina, las exportaciones de productos mineros significaron el 4,2% de las exportaciones totales argentinas en julio. En el séptimo mes del año, los envíos de minerales al exterior registraron un crecimiento interanual de 15%. Asimismo, el acumulado se situó un 7% por arriba del nivel promedio del 2010 a 2021 de los primeros siete meses del año. Del total exportado durante julio, U$S 196 millones corresponden a minerales metalíferos, lo que representó una caída interanual del 12% para esta categoría. Esta clase de productos representaron el 67% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con U$S 128 millones (44% del total) y la plata con U$S 64 millones (22% del total exportado).