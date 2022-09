La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso ayer reducir de U$S 3.000 a U$S 1.000 al valor máximo de productos recibidos del exterior mediante servicios postales privados (couriers), o la figura más conocida como el puerta a puerta, una medida para frenar la salida de dólares y pérdida de reservas del Banco Central.

La modificación fue dispuesta a través de la Resolución General 5260/2022 publicada en el Boletín Oficial, y reduce de U$S 3.000 a U$S 1.000 el valor FOB de las mercaderías que puede recibir un mismo destinatario por vuelo.

La medida responde al 'escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen', señala la AFIP.

De esta forma, la resolución retrotrae el tope de envíos del sistema al que poseía al lanzarse en agosto de 2016 de US$1.000, el cual fue incrementado posteriormente a U$S 3.000 en 2018.

Este sistema de importaciones, dirigido especialmente para las compras al exterior mediante plataformas online, permite comprar en envíos que no superen los 50 kilos de peso- hasta tres unidades de mercaderías para uso personal y no comercial. Los límites de peso y de unidades por envío no recibieron modificaciones en la disposición de ayer, y la reducción del tope aplica únicamente al valor de los productos.

De la misma forma, el máximo de envíos por persona seguirá siendo de cinco compras anuales.

Por otro lado, la disposición también limita el valor FOB de las mercaderías a exportar a través del sistema a US$3.000 por remitente. Anteriormente, podía superarse ese monto en el caso de envíos dirigidos a distintos destinatarios, siempre y cuando cada uno de ellos no superara los U$S 1.000.

Por otra parte, se modificó el artículo 7 vinculado a la importación o exportación para consumo en forma simplificada. A partir de ahora se estableció que "el valor FOB de las mercaderías a exportarse no exceda los dólares estadounidenses tres mil (U$S 3.000.-) para cada remitente del envío" mientras que el valor FOB de las mercaderías a importarse, "consignadas a un mismo destinatario, no excedan los U$S 1.000 dólares estadounidenses por vuelo y el peso total del envío sea de hasta 50 kg".

Cuáles son los productos que se pueden comprar por medio del sistema de pequeños envíos:

*Los productos que pueden comprarse son comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc., siempre que se trate de: mercadería para uso personal y no comercial, envíos de hasta 50 kilos de peso y operaciones que no superen los U$S 1.000 de importe final.

*Para concretar las compras en el exterior, es necesario contar con medios de pagos específicos. Es decir, que tienen que estar autorizados para efectuar las compras en el exterior y pueden tratarse de tarjeta de crédito, adhesión a sistema PayPal, DineroMail, Western Union, etc.

*A su vez, es necesario contar con CUIT y clave fiscal de AFIP con nivel de seguridad 3, como mínimo.

¿CÓMO SE HACE LA COMPRA POR MEDIO DE COURIER?

Realizar la compra y aguardar en el domicilio a que el Courier Internacional lleve el envío. Abonar al Courier Internacional los gastos de envío, más la franquicia correspondiente. Entrar al sitio web de AFIP con CUIT y Clave Fiscal para notificar que la mercadería fue recibida. Hay 30 días corridos para hacerlo. Si no se cumple con este paso, la AFIP no permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto se subsane esta situación.

Cómo se compra puerta a puerta

El sistema de compras puerta a puerta permite adquirir productos en el extranjero y recibirlos en casa a través de Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercana. 'A través de este sistema recibís en tu casa o retirás en el Correo con control aduanero aquello que compraste en el exterior por Internet', apunta el Gobierno desde la web oficial.

Qué se puede comprar por el sistema 'puerta a puerta': Se puede comprar libros, comestibles, prendas, juguetes, hasta productos tecnológicos, objetos de decoración, etc.

Quién puede usar el sistema 'puerta a puerta': está dirigido a cualquier persona interesada en ese tipo de compras.

Para operar se necesita: contar con medios de pago autorizados para efectuar compras en el exterior (tarjeta de crédito, adhesión a sistema PayPal, DineroMail, Western Union, etc.).

CUIL o CDI, y DNI nacional o de extranjero.

En el DNI aparece impreso el "Número de Trámite" que consta de once dígitos, que es uno de los datos que deberás completar.